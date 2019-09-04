Безруков и Запашный рассказали о Международном Большом Детском фестивале. ФАН-ТВ

В пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная II Международному Большому Детскому фестивалю.

О грядущем событии, его программе, обсуждаемых проблемах и вопросах рассказали народные артисты России Сергей Безруков, Эдгард Запашный, Максим Дунаевский, Александр Адабашьян, а также другие видные представители театральной и кино-индустрии.

Сергей Безруков, в частности, отметил поддержку развития детских театров, которую оказывают Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Он добавил, что задача Большого детского фестиваля — собрать все лучшее, что делается для детей.

Театровед Ольга Галахова особо отметила важность, в том числе, исторического просвещения для детей.

«Чрезвычайно важно, чтобы ребенок знал свою историю, и узнавал ее», — сказала она.

В ходе пресс-конференции кинорежиссер Александр Адабашьян отметил проблему «труднопобедимой» конкуренции с западным детским театром и кино.

«Западное творчество уже, как метастаза, распространяется повсюду, практически весь прокат принадлежит нашим заокенаским «партнерам». Чтобы наше детское творчество могло конкурировать, нужно в этом направлении работать, нужно, чтобы билеты стоили дешевле, а прокатчику это невыгодно», — поделился заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Его поддержал и Народный артист России Максим Дунаевский.

«Почему у нас это считается невыгодным?! Я даже не беру воспитание, просвещение. Бизнесмены понимают только слово «выгодно». Так вот, если говорить на этом языке — дети — это очень выгодно!», — убежден композитор.

Открытие фестиваля состоится 13 октября на сцене Московского Губернского театра. Итоги фестиваля будут подведены 15 ноября в Санкт-Петербурге, в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.