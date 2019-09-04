Провальная презентация книги Костюшева о незаконном митинге 1 мая собрала всего 30 человек

Санкт-Петербург, 4 сентября. Презентация книги Владимира Костюшева под названием «В защиту человеческого достоинства», посвященная событиям в Санкт-Петербурге 1 мая текущего года, завершилась провалом, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Несмотря на то, что организаторы заявляли о массовости мероприятия, презентация произведения Костюшева, который на публику называет себя «профессором», собрала в интерьерном театре на Невском от силы человек 30, из которых не меньше трети оказались журналистами-блогерами. Из медийных персон корреспондент ФАН заметил только депутата Бориса Вишневского и уполномоченного по правам человека Александра Шишлова.

На удивление презентацию не посетил депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник, который славится своей активностью в социальных сетях. К слову, и в книге автор не нашел ему достойного места, несмотря на то, что вокруг парламентария после событий 1 мая разгорелся скандал.

Тогда праздничное шествие на Невском проспекте завершилось массовыми беспорядками и задержаниями. Сторонники Резника провоцировали полицию агрессивным поведением.

Как заявлял сам Костюшев, в основу его книги легли якобы «правдивые сведения» о том дне, полученные в ходе общественного расследования инициативной группой. По сути, вся книга — воспоминание тех, кто присутствовал на незаконном митинге и после правонарушения был административно наказан. В глазах собравшихся на презентации все они герои. Само же мероприятие больше было похоже на «квартирник» — так обычно называют домашние концерты под гитару, подметил корреспондент ФАН.

Его попытка пообщаться с автором до начала презентации не принесла успеха.

«Костюшев был явно на взводе, и слово «журналист» до него было как красная тряпка для быка. Так и хотелось спросить: «А для чего вообще надо было анонсировать этот вечер?» — задался вопросом сотрудник ФАН.

Если автор преследовал цель подарить собравшимся свое творение, то и этого не удалось. Книга вышла тиражом в 300 экземпляров, а на презентацию принесли около 50 штук, которые насильно вручали пришедшим, однако в итоге все же осталась половина.

При этом организаторы не скрывали, что дата презентации выбрана неслучайно.

«У журналистов сложилось мнение, что обыграть связку слов «в защиту человеческого достоинства» как украинская «революция достоинства» не получилось», — констатировал корреспондент ФАН.

Отметим, что по такому же алгоритму, какой продемонстрировало шествие 1 мая, действовала и московская «оппозиция», организовавшая в столице череду незаконных акций в июле и августе этого года после того, как избиркомы отказали ряду «независимых кандидатов» в регистрации на выборах в Мосгордуму из-за превышения порога брака в собранных подписях.

В частности, не допустили до выборов протеже скандально известного блогера Алексея Навального Дмитрия Гудкова, Любовь Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Илью Яшина и других «независимых кандидатов» и представителей непарламентских объединений. Выяснилось, что «оппозиционеры» организовали «фабрики» по рисовке подписей, а также использовали данные мертвых людей.

В общей сложности силовики на незаконных митингах, устроенных «оппозиционерами» задержали около 1,7 тысячи провокаторов. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. В минувший вторник суд вынес первые приговоры.