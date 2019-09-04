Сирия, 4 сентября. Ребенок убит во время десантной операции военных США и SDF в Дейр-эз-Зоре. Турецкий разведывательный беспилотник замечен над Идлибом. Сирийская армия отражает нападение боевиков «Фатах аль-Мубин» в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: расширяют авиабазу Т-4 в Хомсе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили попытку боевиков прорвать линию обороны на севере Хамы.

«Фатах аль-Мубин»: заявили об уничтожении пикапа и пулеметной установки сирийской армии в Хаме.

Курды: в Дейр-эз-Зоре в ходе рейда на востоке провинции случайно убили ребенка при преследовании подозреваемого, троих мирных жителей заключили под стражу по подозрению в пособничестве ИГИЛ1.

ВС Турции: совершили разведывательный полет в Идлибе и Алеппо над территориями, занятыми радикалами.

Международная коалиция: оказала содействие боевикам SDF при проведении рейда на востоке провинции Дейр-эз-Зор

Провинция Хомс

Авиабаза ВВС Сирии «Тифор» (Т-4) в районе города Тияс значительно расширяется, судя по предоставленным спутниковым снимкам. Как сообщил новостной портал Muradelon, основная база сирийских военно-воздушных сил в провинции Хомс, расширяется, судя по спутниковыми снимкам, предоставленным медиаресурсом Observer IL, длина основной взлетно-посадочной полосы увеличена с 3200 до 3750 метров, в то время как новую взлетно-посадочная полосу также продлили. Для ВВС Сирии авиабаза в Хомсе является одной из наиболее важных, на которой размещены как российские, так и сирийские самолеты авиационной поддержки правительственных войск, которые ведут борьбу с остатками ИГИЛ в окрестностях.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции у поселка Аль-Багуз разрушен мост, который связывал поселок с западным берегом реки Евфрат, как сообщает Twitter-канал Deir Ezzor 24. Подробности инцидента пока не сообщаются, не исключено что это попытка боевиков нарушить транспортное сообщение между двумя берегами.

В предместьях деревни Багуз-Фаукани сирийские военнослужащие арестовали одного жителя, подозреваемого в пособничестве боевикам ИГИЛ. На подконтрольных территориях курдских боевиков SDF в городе Шхиль сами местные жители обезвредили двух террористов ИГИЛ и изъяли у них пояса смертников, взрывчатку и ручные гранаты.

В деревне Майзилла погиб ребенок. Мальчик по имени Али аль-Ахмад умер во время десантной операции сил международной коалиции во главе с США и отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF), о чем сообщает новостной портал Masar Press Net. Военнослужащие преследовали подозреваемого в связи с боевиками ИГИЛ местного жителя. Еще три мирных жителя из деревни были арестованы.

Провинция Идлиб

Боевики из состава операционного штаба «Фатах аль-Мубин» уничтожили тяжелую технику сирийской армии с помощью ракет к западу от холма Аль-Саяд на юге Идлиба, как информирует новостной портал Masar Press Net.

Над Идлибом замечен турецкий разведывательный дрон, о чем сообщает источник в сети Twitter. Беспилотник турецкой армии совершил маневры над городом Маарет-ан-Нуман, исследовал воздушное пространство над трассой М-5, которая связывает провинцию Идлиб и Алеппо вплоть до линии соприкосновения сил сирийской армии и боевиков «Тахрир аш-Шам», которые заняли часть территорий на юге провинции Алеппо. Разведывательный полет продлился шесть часов.

Провинция Хама

Боевики «Фронта национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир») снова выпустили заявление о том, что они сумели подбить залпом из противотанковой ракеты пикап сирийской армии в районе поселка Аль-Хувейз. Помимо этого боевики заявили, что ими якобы было убито несколько военнослужащих сирийской армии и разрушена пулеметная установка там же, как передал портал Step News Agency. Данная информация, распространяемая оппозиционными источника пока нуждается в проверке.

1 Организация запрещена на территории РФ.