Полковник ДНР Ольга Качура рассказала о своем «задержании»

Донецк, 4 сентября. Информация о задержании полковника Донецкой Народной Республики Ольги Качуры (позывной Корса) не соответствует действительности. Об этом сама Ольга, командующая артиллерийским реактивным дивизионом, входящим в состав армии ДНР, сообщила корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Все нормально, жива здорова, не арестована, просто два месяца на полигоне, провожу полевые занятия со своими батареями. Вот украинцы и их пособники и воспользовались моим отсутствием в городе (Горловке — прим. ФАН). Ну, соответственно, и пошло распространение слухов — на украинском сайте вышла статья. Наша местная пресса могла бы подъехать на полигон и уже дать опровержение, но почему-то этого никто не сделал», — рассказала она.

Напомним, что один из украинских новостных сайтов распространил новость, согласно которой Качуру якобы задержало МГБ ДНР. Впрочем, даже украинский ресурс признает, что пользователи не поверили фейку и тут же принялись высказывать сомнения в достоверности данного сообщения.

«Странные какие-то у вас слухи. Уже бы все на ушах стояли» —пишет один из посетителей ресурса.

Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли Докучаевск и Ленинское в ДНР. Использовались 82-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие. В Народной милиции ДНР подчеркнули, что украинские военные выпустили пять мин и 20 гранат.