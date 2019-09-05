Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Абэ поблагодарил Путина за содействие в проведении G20 в Осаке

52
0 Оставить комментарий

Абэ поблагодарил Путина за содействие в проведении G20 в ОсакеВладивосток, 5 сентября. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил признательность российскому лидеру Владимиру Путину за его содействие в проведении саммита «Большой двадцатки». Об этом японский премьер заявил на Восточном экономическом форуме в столице Приморья.

«Хотел бы выразить свою признательность за содействие Владимира для успешного проведения саммита «двадцатки» в Осаке», — сказал Абэ в начале двусторонних переговоров.

Кроме того, премьер отметил успешную реализацию договоренностей, согласно которым японцы могут посещать места захоронений своих предков на Курилах, передают РИА Новости.

На полях форума во Владивостоке Владимир Путин поблагодарил Синдзо Абэ за слова сочувствия пострадавшим от пожаров жителям Иркутской области и Красноярского края и заявил, что Россия приветствует диалог с Японией, который способствует развитию двухсторонних отношений.

Саммит G20 прошел в японской Осаке 28 и 29 июня. Следующая встреча «Большой двадцатки» состоится в 2020 году в Саудовской Аравии.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров