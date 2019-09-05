Абэ поблагодарил Путина за содействие в проведении G20 в Осаке

Владивосток, 5 сентября. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил признательность российскому лидеру Владимиру Путину за его содействие в проведении саммита «Большой двадцатки». Об этом японский премьер заявил на Восточном экономическом форуме в столице Приморья.

«Хотел бы выразить свою признательность за содействие Владимира для успешного проведения саммита «двадцатки» в Осаке», — сказал Абэ в начале двусторонних переговоров.

Кроме того, премьер отметил успешную реализацию договоренностей, согласно которым японцы могут посещать места захоронений своих предков на Курилах, передают РИА Новости.

На полях форума во Владивостоке Владимир Путин поблагодарил Синдзо Абэ за слова сочувствия пострадавшим от пожаров жителям Иркутской области и Красноярского края и заявил, что Россия приветствует диалог с Японией, который способствует развитию двухсторонних отношений.

Саммит G20 прошел в японской Осаке 28 и 29 июня. Следующая встреча «Большой двадцатки» состоится в 2020 году в Саудовской Аравии.