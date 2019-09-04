Адвокат Киркорова уверен, что Маруани не оставит поп-короля в покое

Москва, 4 сентября. Адвокат Филиппа Киркорова в деле против лидера группы Space Дидье Маруани Александр Добровинский уверен, что французский артист не оставит в покое его подзащитного. В ответ на судебные иски адвокат выразил готовность заплатить французу сто рублей.

Ранее суд отказал Маруани в иске на 272 млн рублей к Филиппу Киркорову по делу о плагиате. Французский певец решил снова подать иск, заявив, что Киркоров использовал фрагмент его мелодии Symphonic Space Dream в своей давней песне «Жестокая любовь».

Как сообщает KP.RU, Мосгорсуд отклонил очередную апелляцию Маруани. Адвокат Киркорова Александр Добровинский выразил уверенность, что Маруани и теперь не оставит его подзащитного в покое.

«Не думаю, что Маруани при его любви к деньгам и при количестве песен, которые поет Киркоров, успокоится. Думаю, будет еще что-то искать. А вдруг что обломится? (Смеется.). Ну, у меня есть с собой сто рублей, может, ему хватит?», — заявил он.

В июне Киркоров обвинил в клевете и причинении ущерба деловой репутации французского музыканта и СМИ, которые публиковали материалы на основе его заявлений. С заявлением артист обратился в Главное следственное управление МВД РФ.

Исковое заявление касается скандала с Маруани, который ранее обвинил Киркорова в воровстве его песни. Все претензии французского музыканта отклонили и отказались заводить дело, а самого композитора задержали по подозрению в шантаже и требовании от исполнителя миллиона долларов.

После того, как дело было закрыто, Маруани вернулся во Францию. Однако на этом он не остановился и спустя время снова принялся обвинять Киркорова в плагиате.