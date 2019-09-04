ДНР и ЛНР подготовили план разведения сил и средств в районе Петровского и Золотого

Минск, 4 сентября. Представители Украины на заседании контактной группы в Минске не смогли обозначить свою позицию по вопросу разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

По ее словам представители ДНР и ЛНР подготовили проект, который позволит решить проблему разведения сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Золотое, которые расположены на линии соприкосновения сторон в Донбассе, передает «Донецкое агентство новостей».

«В связи с этим республики предложили провести внеочередную видеоконференцию, которая будет посвящена вопросам разведения сил и средств, а также утверждению разработанного республиками графика проведения конкретных мероприятий», — пояснила Никонорова.

Напомним, в 2016 году участниками контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе. В документе были определены три участка разведения сил, которые расположены в районе населенных пунктов Петровское (ДНР), Станица Луганская и Золотое (ЛНР).

Отвод сил и средств в районе Золотого и Петровского был завершен в октябре 2016 года. Разведение сил у Станицы Луганской удалось закончить только в конце июня 2019 года. Однако позднее представители ДНР и ЛНР в СЦКК сообщили о появлении украинских военнослужащих и тяжелого вооружения в районе Петровского и Золотого. Там вновь были замечены вооруженные силы Украины.