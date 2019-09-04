В Совфеде предложили информировать туристов об опасностях на зарубежных курортах

Москва, 4 августа. Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин предложил информировать российских туристов об опасностях, которые подстерегают их на зарубежных курортах.

«Все еще есть «розовые очки», когда мы говорим о зарубежных курортах, как и стереотипы, связанные с нашими курортами. Российские туристы сами принимают решения, где им отдыхать. Но при этом они должны быть проинформированы», — пояснил он «Парламентской газете».

Фомин отметил, что участившиеся несчастные случаи с российскими туристами в Турции показывают, что у иностранных отельеров есть серьезные проблемы с обеспечением безопасности, хотя туризм — основная статья дохода этой страны. По мнению сенатора Турция должна постоянно находиться на связи с российскими профильными ведомствами.

Ранее сообщалось о гибели в Турции 12-летней девочки из Петербурга, руку которой засосало в трубу на дне бассейна. Следственные органы переквалифицировали уголовное дело по данному инциденту по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть человека.

Кроме того, в августе 19-летняя москвичка впала в кому после купания в аквапарке и 16-летняя девочка из Красноярска погибла во время путешествия по Турции. При этом турецкие врачи изъяли у нее некоторые внутренние органы, прежде чем передать тело родителям.