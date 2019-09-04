Материалы «Дождя» и «Медузы» в Совфеде назвали примером иностранного вмешательства

Москва, 4 сентября. Комиссия Совета Федерации обнаружила признаки иностранного вмешательства в выборы в Мосгордуму, в том числе с помощью публикаций в СМИ, таких как телеканал «Дождь» и издание «Медуза».

Как сообщила член Общественной палаты Елена Сутормина, указанные издания подробно информировали о предстоящих несанкционированных акциях в Москве, получая при этом иностранное финансирование.

Так, телеканал «Дождь» активно пропагандировал дату и время проведения незаконных митингов, вел репортажи с места событий. «Медуза» же необъективно освещала мероприятия, показывая искусственную массовость и вводя читателей в заблуждение.

Об иностранном вмешательстве, по словам Суторминой, свидетельствует также критика действий силовиков, которые якобы действовали «жестко» во время акций. Отметим, Генпрокуратура ранее признала, что сотрудники полиции и Росгвардии сработали на несанкционированных митингах в столице высокопрофессионально и в соответствии с законом.

Напомним, что вопросы о вмешательстве в дела России появились также и к немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. Ее представителей специальная комиссия Госдумы пригласила на следующее заседание.

Напомним, незаконные акции и митинги в Москве запустили протеже скандально известного блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие «независимые кандидаты», которых МГИК отказался допустить на выборы в Мосгордуму из-за махинаций с подписями. Так называемую «оппозицию» уличили во внесении в подписные листы «мертвых душ» и избирателей с несуществующими данными.

Примечательно, что на несанкционированной акции 31 августа, которая собрала всего около 750 человек, невиданную активность проявили уличенные во вмешательстве в дела РФ иностранные агенты. На провальном шествии засветились представители антироссийского СМИ «Дождь» и «Настоящего времени» — совместного медиапроекта «Радио Свобода» и «Голоса Америки», который финансируется с помощью грантов Конгресса США. Замечены были также сотрудники France24 и германского издания Deutsche Welle.