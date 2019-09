Террористы ИГИЛ* в Сирии и Йемене получали оружие от Пентагона — найдены доказательства

Американские военные поставляли оружие террористам в Сирии и Йемене, и теперь оказались пойманы за руку болгарской журналисткой Диляной Гайтанджиевой. Новые данные говорят о существовании крупной сети нелегальных поставок оружия, которая начинается на Балканах и управляется из Вашингтона.

Как стало известно, в рамках программы Task Force Smoking Gun («Оперативная группа «Дымящийся ствол»), развернутой командованием Сил специальных операций Пентагона (USSOCOM), оружие поставлялось в Сирию и Йемен. Оружие, которое закупалось «для нужд Соединенных Штатов» в Сербии и Болгарии, попадало в руки террористов из группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра1», которые запрещены как в России, так и за рубежом по решению Совета безопасности ООН.

Пропагандистское видео, сделанное боевиками ИГИЛ1 в Йемене, предоставило журналистке необходимые выходные данные для идентификации производителя и закупщика оружия. Производителем оказался крупный сербский оружейный завод Krusik, а покупателем — американская компания Alliant Techsystems, которая входит в ведущую военно-промышленную корпорацию США Northrop Grumman.

«Отследив весь проданный товар, я опознала конкретное оружие в руках боевика ИГИЛ на пропагандистском видео, снятом в Йемене. Подлинность документов подтверждается тем, что в сопроводительных материалах и в маркировке коробок с минометными снарядами было указано название компании, закупавшей их от имени американского правительства, а также адрес доставки. Согласно документам, оружие было отправлено в Афганистан, а не в Йемен, в отношении которого действует эмбарго. Очевидно, затем его перевезли в Йемен. Эти документы впервые раскрывают существование засекреченной американской оперативной группы Smoking Gun, которая была развернута в Хорватии в 2015 году. Она переправляла оружие из Хорватии в Сирию через Катар. Таким образом возникла целая международная цепь поставок оружия. У меня также есть информация и документы, касающаяся других стран, вовлеченных в этот процесс, в том числе Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. По меньшей мере три миллиона реактивных и минометных снарядов были переправлены в Сирию и Йемен. Различные программы Пентагона использовались в качестве прикрытия для поставок этого оружия», — рассказала Диляра Гайтанджиева в интервью Russia Today.

Журналистке удалось раскрыть целую сеть поставок оружия, которая начиналась с Krusik и сербской государственной оборонной компании Yugoimport SDPR, и указали на истинного покупателя — правительство США.

«Эти документы раскрывают самую большую ложь в международной политике США — официально они борются с терроризмом, но тайно поддерживают его», — пишет Гайтанджиева в статье на сайте Arms Watch.

Видео, которое проанализировала журналистка, совсем свежее — оно было выпущено йеменским филиалом ИГИЛ в конце июля — спустя несколько месяцев после того, как «воскресший» «халиф» ИГ1 Абу Бакр аль-Багдади объявил, что террористы, потеряв территории в Сирии и Ираке, начинают партизанскую войну на истощение против своих врагов по всему миру. Минометные снаряды, которые появляются на видео, были закуплены американской компанией Alliant «для нужд правительства США». По документам закупленная партия оружия должна была направиться в Афганистан, на склад Пентагона в Кабуле.

Те же склады оружия в афганском Пул-е-Чархи (где, между прочим, находится самая крупная тюрьма в Афганистане — разумеется, активно используемая Пентагоном) стали предметом расследования комитета Сената США — стало известно, что «подрядчики» из американской частной военной компании Blackwater украли сотни единиц оружия, закупленного для афганской полиции.

С помощью азербайджанской авиакомпании Silk Way Airlines и за британские деньги (в качестве брокеров при сделке выступила компания Charles Kendall & Partners Ltd.) оружие, закупленное в Сербии и Болгарии развозили по всему миру. Стоит отметить, что оружие болгарского производства часто находят в схронах террористов «Ан-Нусры» и ИГИЛ в Сирии, а оружейные эксперты опознали массу такого оружия на пропагандистких фотографиях, которые публикую медиаисточники террористов. Интересна схема перевозки оружия — оно помечалось как «дипломатический груз», чтобы получить разрешение IATA на перевозку, — и это не вызывало никаких подозрений в целом ряде европейских стран, в том числе в Германии и Великобритании. Кроме Silk Way, в перевозке оружия участвовали авиакомпании Silk Way и Kalitta Arms, чьи самолеты курсировали между американскими базами на Ближнем Востоке.

«Они разработали такую сложную схему, чтобы обойти запрет на поставки оружия в Йемен. Делается все, чтобы общественность не заметила это преступление — поставку оружия в зоны конфликта», — отмечает Гайтанджиева.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров отметил в беседе с Федеральным агентством новостей, что на самом деле в ходе своего расследования журналистка лишь вновь вытащила на свет давно известные факты о сотрудничестве США с террористами.

«Что их ловить за руку? Они давно были пойманы, еще тогда, когда они вооружали террористов, которые после обращались против них и воевали с американцами в Ираке и Афганистане, — отметил Джабаров. Схема известная — американцам нужна нестабильность, они постоянно подпитывают так называемых повстанцев, которые на проверку оказываются банальными террористами. Ну, вы же понимаете, для чего это делается? Американцам нужна дестабилизация, если будет все стабильно, им просто скучно будет в мире жить. Им нужна ситуация, когда постоянно кто-то с кем-то воюет — и на этом бизнесе американцы всегда процветали».

Сенатор отметил, что вопрос о поставках Штатами оружия террористическим организациям по всему миру периодически поднимается и на уровне ООН, однако Вашингтон делает все, чтобы стушевать неудобные для себя ситуации.

«Я думаю, что это все звенья одной цепи, и об этом надо говорить на всех международных форумах по борьбе с терроризмом. Потребуется официальное расследование в связи с публикацией журналистки. Завтра-послезавтра анонсируется конференция по борьбе с международным терроризмом, ее проводит наш МИД, я думаю, что там будет и этот вопрос обсуждаться», — сообщил Джабаров.

Сенатор Игорь Морозов подтвердил в разговоре с ФАН — американское правительство очень давно занимается нелегальной торговлей вооружениями, и зачастую привлекало к этому даже своих заклятых врагов. Однако для Вашингтона эти схемы носят политический, а не экономический характер, позволяя «накачивать» оружием нужные регионы.

«Эти схемы для ЦРУ всегда были основным алгоритмом поддержки повстанческого движения. Когда-то был большой скандал в связи с делом «Иран-Контрас», — напомнил Морозов. — В период санкций против Ирана Центральное разведывательное управление активно работало с Тегераном, закупая для них оружие и передавая деньги, вырученные за него, боевикам «Контрас» в Никарагуа. Те отдавали в обмен за оружие наркотики. Что поменялось теперь? Те же самые повстанцы — только являющиеся ядром международного терроризма».

В Вашингтоне определенно не хотели, чтобы в руках у боевиков было американское оружие, отметил собеседник ФАН, ведь это навлекло бы на них лишние подозрения. Оружие советских образцов, которое производится в Сербии и Болгарии сейчас и которое поставлялось в больших количествах на Ближний Восток в прошлом — соответственно, внезапное появление огромного количества нового оружия такого типа не вызовет лишних подозрений.

«Они делали все, чтобы закрыть свои следы, и поэтому сделали ставку на Восточную Европу, скупали это оружие. Американцы считали, что таким образом смогут скрыть следы своего участия в финансировании и поставках вооружений джихадистским группировкам», — отметил Морозов.

По словам сенатора, «самое главное оружие против таких сетей нелегальной торговли — это публичность».

«Публичность должна приводить к расследованиям. Эти факты необходимо обсуждать в Совбезе ООН — американцы будут отказываться, поэтому нашим представителям нужно иметь очень серьезные материалы расследования, чтобы оперировать ими как российской позицией», — подчеркнул сенатор.

Для того, чтобы начать международное расследование, этот вопрос необходимо поставить в Совбезе ООН — однако там американцы и их партнеры, без сомнения, его заблокируют. Однако возможен и другой заход — изнутри американской политики.

«Я думаю, что поскольку эта операция начиналась в период правления Демократической партии США, при Бараке Обаме, президент Дональд Трамп может использовать это — как и вмешательство Украины в американские выборы в 2016 году. Это для него еще один аргумент, который можно использовать на будущих выборах», — предположил сенатор Игорь Морозов.

1 Организация запрещена на территории РФ.