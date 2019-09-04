Украина призвала Россию возобновить работу в СЦКК

Минск, 4 сентября. Украинские власти призвали Россию возобновить работу в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе. Об этом в среду заявила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы — Дарья Олифер.

«Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить», — пишет она в Facebook.

Российский представитель Борис Грызлов, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи в Минске, заявил, что Киев по-прежнему продолжает нарушать режима прекращения огня, хотя последние полтора месяца оказались самыми спокойными. Он обратил внимание, что после заключения очередного перемирия украинские силовики обстреляли школу. Полпред РФ заявил, что повторение подобных инцидентов должно быть категорически исключено.

Напомним, что в декабре 2017 года российские представители в СЦКК заявили, что приостанавливают свою деятельность. МИД РФ тогда объяснил данное решение тем, что украинская армия всячески препятствует работе наблюдателей вплоть до того, что отказывается пускать их на свои позиции. Москва подчеркнула, что в таких условиях российские офицеры работать не могут, и отозвала их обратно.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.