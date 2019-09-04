Лавров оценил международные отношения фразой «со дна постучали»

Владивосток, 4 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что международные отношения продолжают стабильно осложняться, упомянув при этом выражение «со дна постучали».

«На этот счет есть много высказываний — относительно дна, которое было достигнуто, и «со дна постучали»... Вы видите, как наши американские коллеги во главе со своими самыми близкими, преданными союзниками взяли курс, по сути дела, на подрыв всей международно-правовой системы, которая сложилась после Второй мировой войны, включая договоренности, созданные за последние десятилетия в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями», — заявил Лавров «Известиям» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Кроме того, Лавров сообщил, что Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании, поскольку в нем не до конца представлены развивающиеся страны.

1 сентября председательство в Совбезе ООН на 30 дней перешло к России. Оно совпадает с открытием 74-й сессии Генассамблеи.

Ранее Лавров рассказал о задачах, которые ставит перед собой Россия во время председательства в СБ. По его словам, одно из ключевых мероприятий запланировано по проблемам содействия африканцам в решении их проблем в сфере кризисов.

В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия приложит максимум усилий для обеспечения скоординированной работы СБ ООН. При этом она напомнила, что в середине нулевых на Западе господствовала концепция, что ООН необходимо закрыть, однако этому активно противодействовала Россия.