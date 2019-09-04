Донбасс сегодня: ОБСЕ в опасности, ВСУ несут потери, детсад Горловки накрыла артиллерия

Донбасс, 4 сентября. Украинские войска применили артиллерийские системы по жилым кварталам и детскому саду в Горловке. Армия Киева понесла серьезные небоевые потери. Сотрудники ОБСЕ попали под обстрел ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В среду представительства Луганска и Донецка в Совместном центре контроля и координации прекращения огня заявили о 12 нарушениях «бессрочного перемирия» со стороны вооруженных формирований Украины. В минувшие сутки в ЛНР из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и боевых машин пехоты обстреляны населенные пункты Калиново и Первомайск. В ДНР обстрелы зафиксированы на Горловском направлении – с применением крупнокалиберных пулеметов, на Донецком и Мариупольском направлениях использовались минометы и гранатометы.

Утром 4 сентября под массированный артиллерийский обстрел снова попала Горловка, в которой повреждены жилые домостроения и детский садик. Жертв, к счастью, удалось избежать. Видимо, таким образом украинская сторона «подготавливала» повестку дня для встречи делегаций в Минске.

Армия Киева продолжает самоликвидироваться

За линией разграничения среди личного состава ВСУ фиксируются очередные небоевые потери, рассказал представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов. В Марьинке на передовой позиции 24-й мехбригады ВСУ покончил жизнь самоубийством разведчик роты солдат. Специалисты, проводящие расследование этого инцидента, не исключают, что причиной этого поступка стало постоянное физическое насилие и угрозы со стороны ротного командира.

На трассе Новобахмутовка – Константиновка водитель военного грузовика не справился с управлением, в результате чего перевозивший людей КамАЗ перевернулся. 4 бойца из 92-й бригады ВСУ погибли, и еще 10 были травмированы. Примечательно, что водитель машины, находившийся под алкогольными парами, не пострадал. Можно предположить, что смерти и ранения, указанные в этих двух случаях, будут представлены в штаб ООС как боевые потери.

ВСУ подвергают опасности сотрудников ОБСЕ

Во время фиксации результатов обстрелов украинскими силовиками поселка Коминтерново под огонь украинских гранатометов попал патруль ОБСЕ и представители донецкого представительства СЦКК. Стрелки из 36-й бригады морской пехоты ВСУ, заведомо зная о работе представителей международной организации, совершили обстрел с целью скрыть доказательства своих преступлений, считает представитель НМ ДНР Ринат Айгистов. В то же время военные Народных Республик предотвратили еще одну попытку украинцев осложнить жизнь работникам патруля. Представителей миссии не пустили в поселок Петровское в связи с тем, что там начали работать четыре снайпера из 35-й бригады морской пехоты.

«Урал» с двумя солдатами ВСУ подорвался на мине

В результате наезда на свою же мину, установленную в районе села Троицкого Луганской области, военнослужащие украинской армии получили ранения и были доставлены в больницу. Об этом сообщает офицер пресс-службы управления Народной милиции Иван Филипоненко. Чрезвычайные происшествия с подрывом на собственноручно установленных минах случаются в рядах ВСУ регулярно. Отсутствие карт минных полей и пренебрежение установкой знаков о минной опасности приводят к трагедиям. В этот раз пострадали бойцы из 59-й мотопехотной бригады ВСУ, которые в порядке спешной ротации прибыли на смену военнослужащих 30-й бригады.

