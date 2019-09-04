Премьер Судана практически утвердил состав правительства

Хартум, 4 сентября. Новый премьер-министр Судана Абдалла Хамдук согласовал кандидатуры большинства министров. Окончательный состав правительства будет утвержден в течение нескольких часов. Об этом сообщила представитель суданской оппозиционной коалиции «Силы за свободу и перемены» Мирфат Хамд ан-Ниль.

Как сообщают РИА новости, уже согласованы имена семи кандидатов на соответствующие семь постов министров Судана.

Известно, кто занял пост главы МИД Судана, позицию главы министерства труда и социального развития, министерства туризма и древностей, министерства юстиции, министерства по делам совета министров, министерства финансов, а также — кто стал министром воспитания и образования.

Мирфат Хамд ан-Ниль рассказала, что премьер-министру осталось утвердить кандидатов на посты министров промышленности и торговли и на позиции министров животноводства и инфраструктуры, а также уточнила, что окончательное решение станет известно уже в течение нескольких часов.

Оппозиционная коалиция «Силы за свободу и перемены» 27 августа представила список кандидатов на министерские посты в правительстве нового премье-министра Судана. Причем для каждой позиции министра было предложено три кандидата, «чтобы премьер-министр мог выбрать лучших».

Гражданская оппозиция представила кандидатуры на все министерские посты, кроме глав министерств обороны и внутренних дел, поскольку руководителей силовых ведомств будут определять суданские военные.

Новый премьер Судана принял присягу 21 августа. На пост председателя правительства он был выдвинут силами оппозиции и был поддержан Переходным военным советом Судана.

Назначение премьера в Судане стало возможным после подписания суданскими гражданскими силами и военными конституционной декларации, которая определяет шаги по формированию институтов государственной власти на так называемый переходный период.

В апреле в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные протестные акции. В результате президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее арестован. Жители Судана встретили новость об отставке правительства с ликованием.

До этого момента Омар аль-Башир был у власти в Судане 30 лет.

После потери президента о взятии власти в стране на два года и начале переходного периода заявили военные.