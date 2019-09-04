Главу «Партии перемен» арестовали на 20 суток за повторное участие в незаконной акции

Москва, 4 сентября. Тверской районный суд Москвы арестовал на 20 суток незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Соловьева.

Соловьев был задержан 3 сентября за участие в несогласованной акции 31 августа в центре Москвы. Суд признал Соловьева виновным в повторном нарушении правил организации митинга в связи с участием в несогласованной акции 31 августа. Ранее Соловьев отбыл восемь суток ареста за участие в незаконной акции, которая состоялась 27 июля в Москве.

«Александр Соловьев сейчас помещен в спецприемник на 20 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ за повторное нарушение», — сообщил его адвокат Олег Елисеев.

Напомни, 31 августа в Москве состоялся несогласованный митинг так называемой «оппозиции». Поводом для проведения митинга стал отказ Московской городской избирательной комиссии регистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы соратников скандального блогера Алексея Навального. Причиной для отказа стали фальсификации в подписных листах сторонников Навального и другие нарушения избирательного законодательства. Среди не допущенных Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие.

После отказа в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы сторонники навального пытаются проводить незаконные митинги и шествия в центре столицы, чтобы разжечь агрессию и хаос в обществе. При этом организаторов незаконных митингов неоднократно предупреждали об ответственности за проведение несогласованных акций.