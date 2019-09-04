Дальний Восток как центр притяжения. Главные события первого дня ВЭФ-2019

Во Владивостоке в среду, 4 сентября, начался V Восточный экономический форум. Форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Восточный экономический форум является одной из крупнейших российских международных конференций. Он проводится ежегодно согласно указу президента РФ Владимира Путина от 19 мая 2015 года.

На форум заявлено порядка 5 тысяч участников из более чем 50 стран. В число почетных гостей входит премьер-министр Индии Нарендра Моди. Кроме того, прибыли президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Дальний Восток должен стать центром притяжения для людей из других регионов

Под председательством Владимира Путина прошло заседание президиума Государственного совета, на котором президенту был представлен проект национальной программы развития Дальнего Востока. Позже Путин заявил, что следует уравнять темпы роста экономики Дальнего Востока и социального развития региона.

«Дальний Восток должен стать центром притяжения для людей из других регионов страны. Динамика и темпы подъема в экономике должны стать такими же высокими и в социальном направлении. При этом экономия на каких-то вещах может обернуться потерями, поэтому потребуется тщательная шлифовка программы, особенно по части финансирования», – заявил Владимир Путин.

Проект нацпрограммы представил глава Якутии Айсен Николаев. Главными ее направлениями станут повышение инвестиционной привлекательности ключевых отраслей экономики, развитие магистральной инфраструктуры, решение вопросов здравоохранения, образования, демографии, строительства жилья, комфортной среды. Николаев особо подчеркнул важность улучшения транспортной доступности и цифровизацию экономики.

По словам Николаева, ключевая цель нацпрограммы – приумножение человеческого капитала и ускорение темпов развития экономики на Дальнем Востоке.

Как отмечает политолог Илья Гращенков, Дальний Восток для России сейчас превращается в «мейнстримовую точку». Этот регион позволяет России организовывать экономическую связь с развитыми странами Азиатского региона. По словам эксперта, Дальний Восток существенно изменился за последние 20 лет.

«Были достаточно серьезные инвестиции. Получилось развить дорожную инфраструктуру и портовые комплексы. Очень сильно декриминализировали многие районы, а именно Приморье, Хабаровск и Амурскую область. За 20 лет в Приморье был сделан рывок от сырьевого придатка до развивающегося региона с большим потенциалом», — сообщил Гращенков в беседе с ФАН.

Президент обозначил проблемы демографии в регионе

Российский президент обозначил проблемы в демографической ситуации на Дальнем Востоке.

«Один из главных индикаторов — это численность населения, демографическая ситуация. Должен сказать, что пока этот индикатор находится в тревожной, красной зоне», — сказал Путин на заседании Госсовета по проблематике развития Дальнего Востока.

По его словам, практически во всех дальневосточных субъектах федерации численность населения продолжает снижаться. Сейчас Дальний Восток, в основном, покидает молодежь в возрасте от 16 до 30 лет. Сократить отток молодежи из региона помогут возможности для самореализации. Так, в число предложений по нацпрограмме входит создание в регионах системы центров опережающей профессиональной подготовки, введение специальных мер, к примеру, предоставление им бесплатного обучения в лучших вузах России.

«К сожалению, тех, кто уезжает из региона Дальнего Востока, пока больше, чем тех, кто приезжает. Правда, приток растет — это очевидный факт, это статистика. Приток растет, но этот приток не покрывает то количество людей, которое из региона уезжает», — добавил президент.

Проблему аварийного жилья на Дальнем Востоке будут решать на правительственном уровне

Президент России Владимир Путин поручил и.о. губернатора Сахалинской области Валерию Лимаренко вместе с Федеральным правительством подготовить программу поддержки региона в жилищном и дорожном строительстве.

Как сообщил Лимаренко, на Сахалине 10% жилого фонда находится в аварийном состоянии. Президент заявил, что даст соответствующее поручение правительству для решения проблемы. Так, Путин пообещал поручить правительству создать комиссию по аварийному жилью.

«К вам комиссия приедет, дополнительно проанализируйте состояние этого аварийного фонда и вместе с Федеральным правительством подготовьте программу», — сказал президент.

Также российский лидер добавил, что делать это нужно совместно, поскольку Сахалин — «регион с высокобюджетной обеспеченностью, фактически, регион-донор».

Лидеры России и Индии предложили реформировать Совбез ООН

На полях саммита была проведена встреча Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. По ее итогам лидеры государств высказались о необходимости реформы Совета Безопасности ООН.

В совместном заявлении они подчеркнули, что изменения должны отражать современные глобальные реалии, делать этот орган более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международной безопасности. Лидеры выразили свою обеспокоенность возможностью развертывания в космосе гонки вооружений, а также превращения его в арену военной конфронтации.

Предложение Путина и Моди поддержал председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии, экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

«Давно пора его реформировать. Он должен отражать реалии современного дня и включать в себя ведущие государства мира, и Индию безусловно. Этот вопрос уже давно висит. Россия выступает за то, чтобы Индия стала постоянным членом Совбеза ООН с учетом ее веса и места в мире. Это было бы весьма справедливо с точки зрения ответственности за поддержание международного мира и безопасности», — заявил Орджоникидзе в беседе с ФАН.

По словам Орджоникидзе, Совбез ООН должен дать восточным странам право голоса в вопросах, затрагивающих все человечество.

Абэ хочет вывести переговоры по заключению мирного договора на новый уровень

Перед предстоящей встречей с российским лидером на полях ВЭФ премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести обсуждение заключения мирного договора с Россией на новый уровень.

«Я хочу провести откровенный диалог с президентом Путиным, чтобы вывести переговоры по заключению мирного договора на новый уровень», — сказал Абэ перед тем, как вылетел в Россию.

По словам японского премьера, достигнутые в 2016 году в Нагато договоренности продолжают реализовываться, а встреча на полях ВЭФ лишь поспособствуют дальнейшему продвижению в этом вопросе. Так, например, ведется активная подготовка к ведению совместной хозяйственной деятельности на четырех южных Курильских островах. Однако в министерстве иностранных дел России не ждут прорыва по мирному договору с Японией.

Путин призвал российский бизнес инвестировать в дальневосточные регионы

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями иностранных и российских бизнес-кругов призвал инвесторов, приходящих на Дальний Восток, не оставаться в плену стереотипов. Российский лидер подчеркнул важность того, чтобы иностранные инвесторы, принимая решение о сотрудничестве с регионом, ориентировались только на будущее.

В дальнейшем между главами дальневосточных субъектов федерации и представителями крупного российского бизнеса был подписан ряд важных договоров о сотрудничестве.

Так, между руководством ВТБ и главами Камчатского края, Якутии, Амурской области, Бурятии было подписано соглашение о сотрудничестве. Согласно ему, банк ВТБ займется внедрением современных банковских технологий в этих регионах.

ВТБ и правительство Бурятии не ограничилось одним соглашением, они подписали план сотрудничества по развитию малого и среднего предпринимательства. Соглашение предусматривает расширение информационно-консультационного взаимодействия с малым и средним бизнесом в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Кроме того, глава Якутии Айсен Николаев обозначил интерес к сотрудничеству с ее давним партнером – Японией. В рамках форума было подписано соглашение, касающееся реализации уже имеющихся на территории республики проектов. Глава республики подчеркнул, что за последние годы у Якутии «очень неплохо идут дела с Японией».

На внутренних воздушных линиях отменят предполетный досмотр

В ходе форума было анонсировано законодательное изменение по отмене предполетного досмотра на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров. По словам главы Департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светланы Петровой, это минимизирует риск опоздания пассажиров на следующий рейс, обеспечит при стыковках минимальное время для пересадки.

«Отмена предполетного досмотра на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров обеспечит комфортное пребывание пассажиров на территории аэропорта: не нужно снимать обувь на высокой платформе и каблуках, ремни и так далее, проходя досмотровые формальности», — рассказала Петрова журналистам.

Российско-индийские отношения будут развиваться

Президент России и премьер-министр Индии сделали совместное заявление «Через доверие и партнерство — к новым вершинам сотрудничества».

«Российско-индийские отношения успешно выдерживают турбулентность современного мира. При этом они не зависят и никогда не будут зависеть от воздействия извне», — говорится в общем документе.

Лидеры обсудили проблему международного терроризма и стратегию действий по активизации российско-индийского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Также будет продолжена работа по продвижению системы взаиморасчетов в нацвалютах.

Военно-техническое сотрудничество с Индией выходит на новый уровень

В ходе переговоров Индия заказала у России вооружений и военной техники на 14,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Глава ФСВТС отметил, что «это очень значимая цифра и, действительно, прорыв».

Военно-техническое взаимодействие России и Индии высоко оценил первый зампред комитета Государственной думы по обороне, депутат Александр Шерин.

«Тот факт, что с нами сотрудничает Индия, означает, что на ее территории нет американских оккупационных войск. Индия не является членом НАТО. Поэтому военно-техническое взаимодействие России с Индией является очень хорошим сигналом, так как она имеет численность населения около 1 млрд человек, является ядерной державой и обладает большим финансовым потенциалом», — заявил Шерин в беседе с ФАН.

Кроме того, парламентарий рассказал, что российское вооружение уникально, а также обладает передовыми технологиями и хорошим соотношением цены и качества.

Министр экономического развития РФ назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю

Министр экономического развития Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

«Первое, о чем нужно говорить, — о том, чтобы уровень зарплаты и уровень производительности труда были высокими. Если эти два условия выполняются в ситуации высоких доходов, высокой производительности, и работодатели, и работники легко могут говорить и будут поддерживать идею четырехдневной рабочей недели», — считает министр экономического развития.

Соглашение с Китаем о лесовосстановлении

Министерство природных ресурсов РФ намерено до конца года заключить с профильным ведомством КНР соглашение о восстановлении вырубленных насаждений в Сибири и на Дальнем Востоке. Также в ведомстве планируют построить селекционно-семеноводческие комплексы для выращивания лесопосадочного материала. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на полях Восточного экономического форума в среду.

«В правоохранительной системе взаимодействие идет между нашими спецслужбами и службами Китая. Мы в части восстановления леса и создания селекционно-семеноводческих комплексов на территории РФ, в том числе с привлечением китайских инвестиций, в этом году, я думаю, первое соглашение уже будем подписывать», — сказал Кобылкин в интервью телеканалу РБК.

Напомним, что пятый Восточный экономический форум продлится до 6 сентября.