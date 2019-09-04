Путина и Моди на ВЭФ ознакомили с ритуалом для защиты от злых духов

Владивосток, 4 сентября. Президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендру Моди на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ-2019 ознакомили с традиционным бурятским ритуалом для защиты от злых духов.

Политикам на полях Восточного экономического форума, который проходит на острове Русский, показали тематическую выставку. При входе в павильон Бурятии Путина и Моди встретили артисты в национальных костюмах, затем глав государств провели к стенду с изделиями из нефрита, которым богата республика.

Глава региона Алексей Цыденов, который сопровождал Путина и Моди в осмотре павильона, подарил политикам нефритовые четки.

«Одни — буддистские, сделаны по буддистским традициям, а вторые — православные», — сказал руководитель республики.

Лидеры России и Индии также осмотрели природные красоты Камчатки в соответствующем павильоне и ознакомились с центром воспроизводства и реабилитации кречетов.

По пути к следующему пункту маршрута Путин и Моди встретили артистов, работающих на камчатском стенде. Одна из них подарила Путину амулет на счастье — небольшую куклу в национальном платье.

Завершилась прогулка политиков в павильоне Приморского края, где губернатор Олег Кожемяко рассказал о программе сохранения популяции тигров в Приморье, а также о концепции развития острова Русский.

Напомним, пятый Восточный экономический форум завершится 6 сентября в столице Приморского края​​​. Президент РФ выразил уверенность в том, что мероприятие пройдет в плодотворном ключе, даст толчок новым, перспективным проектам и обоюдному сотрудничеству.

Ранее на полях ВЭФ Путин пригласил индийского премьер-министра на 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Президент добавил, что намерен встретиться с Моди на саммите БРИКС в Бразилии. Гость из Индии, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за вручение ордена Андрея Первозванного.