Общая схема провокаций в Москве и Петербурге показывает лживость книги Костюшева о 1 мая

Оппозиция пытается снять с себя ответственность за массовые беспорядки и нарушения закона во время первомайского шествия на Невском проспекте в 2019 году. Для обеления своей репутации либералы собираются презентовать книгу, в которой якобы будет изложена «вся правда» о событиях тех дней.

В Санкт-Петербурге 4 сентября ожидается презентация книги Владимира Костюшева, посвященная событиям 1 мая 2019 года. Тогда праздничное шествие на Невском проспекте завершилось массовыми беспорядками и задержаниями. По словам автора, в основу книги легли якобы правдивые сведения о том дне, полученные в ходе общественного расследования инициативной группой. По словам участвующих в создании книги людей, на первомайском шествии не было никаких погромов, а полиция беспричинно начала задерживать людей на празднике.

Намерение презентовать книгу стоит воспринимать не иначе, как попытку либеральных петербургских политиков обелить свою репутацию в преддверии выборов 8 сентября и снять с себя ответственность за устроенные беспорядки. Тогда было задержано немало представителей молодежи, которым впоследствии практически не оказывалась помощь. Множество людей получило административные наказания. Сегодня оппозиционерам невыгодно, чтобы главный протестный актив в виде молодежи видел в них предателей или врагов. Ведь если понадобится организовать новый митинг или незаконную акцию, то не будет ресурсов для создания массовки или реализации провокации.

Массовые беспорядки 1 мая

В том, что 1 мая полиция действовала законно и разгоняла агрессоров, сомневаться не приходиться. Об этом говорят многочисленные сообщения СМИ и рассказы очевидцев, из которых следует, что оппозиционеры сделали все возможное, чтобы испортить праздник петербуржцам и посредством провокаций создать для либеральных СМИ нужную картинку с массовыми задержаниями.

Напомним, руководство города накануне праздника разрешило прохождение по Невскому проспекту трех колонн. Первыми в шествии были представители профсоюзов, за ними коммунисты, а замыкали колонну оппозиционеры. Предполагалось, что акция будет праздничной и мирной. Однако либералы исказили смысл мероприятия, превратив его в политический несанкционированный митинг.

О событиях тех дней рассказывал в интервью СМИ депутат 6-го созыва Закса Петербурга Денис Четырбок. По словам политика, депутат петербургского парламента Максим Резник и его сторонники провоцировали полицию агрессивным поведением, выкрикивая политические и антивластные речевки. В руках у многих были плакаты с лозунгами двусмысленного характера. При этом толпа оппозиционных активистов не реагировала на призывы полиции вести себя корректно и не устраивать беспорядки.

Фактически активисты Резника виноваты в том, что шествие превратилось в несанкционированный политический митинг. Отметим, издания сообщали о неадекватном состоянии Максима Резника и предполагали, что он находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Полиция начала предпринимать меры после того, как колонна так называемых «объединенных демократов» попыталась отсоединиться от общего шествия и пройти к Московскому вокзалу, создавая препятствия гражданам. Когда образовалась давка, оппозиционеры прибегли к постановочным провокациям с задержаниями. Активисты намеренно садились на землю, игнорировали предупреждения правоохранительных органов. А во время задержаний люди показательно падали на асфальт или делали вид, что им причиняют излишнюю боль. Хотя правоохранительные органы действовали максимально корректно и законно. Процесс задержаний активно освещали либеральные СМИ, передавая искаженную картину происходящего. Телеканал «Дождь» показал множество постановочных снимков.

В последующем, либеральные издания транслировали в массы, что никаких нарушений закона не было и пытались дискредитировать власть, обвиняя ее в жестокости.

Беспредел оппозиции в Москве

По такому же алгоритму действовала московская оппозиция, организовывающая незаконные акции в центре столицы в июле и августе этого года после того, как избиркомы отказали ряду «независимых кандидатов» в регистрации на выборах в Мосгордуму из-за фальшивых подписей.

Под руководством экс-выдвиженцев и при участи подготовленных провокаторов на улицах города творился беспредел. Толпы, управляемые обученными специалистами, перекрывали важные транспортные магистрали. Дебоширы разбивали автомобильные стекла и раскидывали дымовые шашки. Агрессивные активисты прорывали заграждения, обкидывали полицию кусками асфальта, бутылками и мусорными баками.

Также были замечены провокаторы, которые должны были подталкивать полицию к жестким мерам. А если не удавалось, то активисты организовывали постановочные падения и травмы. Точно также как и вовремя Первомая в Санкт-Петербурге. Правда, московским оппозиционерам повезло меньше, их театр абсурда увидели очевидцы. Например, во время незаконной акции 3 августа один из москвичей рассказал, что видел девушку, которая намеренно травмировала себя.

Да ладно, там таких девушек было не две и не три. Ну и любители модных нынче селфачей из автозаков, конечно, как без них pic.twitter.com/4X2pLDaabB — Шнур (@shnur0_ok) August 3, 2019

Несмотря на все эти факты, доказывающие наличие беспорядков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий Гудков и остальные экс-выдвиженцы называли свои мероприятия мирными «прогулками». Такими же их представляла либеральная пресса, искажая реальную картину произошедшего.

Напомним, ранее издание ФАН публиковало расследование, в котором подробно рассказывалось, как петербургская оппозиция саботировала шествие в мае 2019 года на Невском проспекте. Перед праздничным шествием 1-го числа активистам в Петербурге раздавали методички, в которых подробно описывались методы по вынуждению полиции предпринимать жесткие меры.

Провокаторы, в ряды которых активно завлекалась молодежь и несовершеннолетние подростки, должны были выкрикивать антигосударственные политические лозунги, вызывающе вести себя перед сотрудниками полиции. При необходимости, подготовленные специалисты должны были самостоятельно подстраивать конфликтные ситуации, которые потенциально могут привести к задержаниям. Кураторы рекомендовали падать на землю, биться головой об асфальт и кричать для привлечения внимания журналистов в том случае, если конфликтное поведение успешно провоцировало сотрудников органов правопорядка на принятие мер. Весь процесс должен был быть обязательно снят на камеру. Впоследствии оппозиционные лидеры использовали записи для дискредитации полицейских и власти, обвиняя их в излишней жестокости и нарушении прав человека.