Путин открыл новый терминал аэропорта в Хабаровске

Хабаровск, 4 сентября. Президент РФ Владимир Путин открыл новый терминал внутренних авиалиний в аэропорту «Хабаровск».

«Хочу поблагодарить всех участников этого проекта. Проект не маленький для Хабаровского края. Насколько я помню, пропускная способность — 3 млн пассажиров, это очень значимая цифра», — отметил он.

Напомним, что строительство терминала началось еще в марте прошлого года. Его площадь составляет 27,7 тыс. квадратных метров. Новый объект оснащен лифтами, эсклаторами и телетрапами.

Ранее Путин сообщил, что за шесть лет российские власти намерены привести в соответствие с международными нормами 60 аэропортов. Об этом глава государства сказал в конце августа, во время осмотра нового аэропорта «Гагарин» в Саратове.

Как отметил генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский, терминал «Гагарина» рассчитан на пассажиропоток в миллион человек за год. По его словам, инвестор готов ввести вторую очередь, что позволит увеличить показатель до 1,5 миллиона человек.