Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Евросоюз приостановил импорт яблок и груш с Украины

1 076
0 Оставить комментарий

Евросоюз приостановил импорт яблок и груш из Украины

Киев, 4 сентября. Евросоюз с 1 сентября приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на ряд украинских производителей и экспортеров.

По данным издания, приостановка импорта связана со вступлением в силу директивы (EU) 2019/523, которая предполагает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов. Согласно документу, с 1 сентября «импортеры фруктов в странах ЕС отказываются от закупок яблока и груши из Украины и других стран, не входящих в Евросоюз».

Уточняется, что директива была принята еще в середине марта. Она затронет поставки яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и некоторых других видов продукции. 

Директор по развитию украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Екатерина Зверева подтвердила, что украинские яблоки и томаты с первого сентября не отправляются в ЕС. По данным аналитической платформы Eastfruit, украинские производители сейчас спешно пытаются самостоятельно решить эту проблему. В частности, экспортеры тепличных томатов и перца за свои деньги пытаются юридически оформить ввоз в зоны или регионы, свободные от вредителей, согласно процедурам ЕС.  

Отметим, в начале года тогда еще президент Украины Петр Порошенко заявил, что рост объема торговли между Украиной и Евросоюзом вырос на 40% за три года.

Евросоюз приостановил импорт яблок и груш с Украины

Однако экономист и политолог Александр Дудчак, комментируя в беседе с RT заявление Порошенко, отметил, что доля в торговле с ЕС выросла «после падения торговли с Россией и странами СНГ». Не стоит забывать и о том, что ЕС — объединение 28 государств с населением более 500 млн человек, отметил эксперт. 

Дудчак также отметил, что «заявление Петра Порошенко касается только относительных величин, а если вникать в детали, то становится видно, что Украина превращается в типичную колониальную страну».

infox - new
Источник: УНИАН
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров