Евросоюз приостановил импорт яблок и груш с Украины

Киев, 4 сентября. Евросоюз с 1 сентября приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на ряд украинских производителей и экспортеров.

По данным издания, приостановка импорта связана со вступлением в силу директивы (EU) 2019/523, которая предполагает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов. Согласно документу, с 1 сентября «импортеры фруктов в странах ЕС отказываются от закупок яблока и груши из Украины и других стран, не входящих в Евросоюз».

Уточняется, что директива была принята еще в середине марта. Она затронет поставки яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и некоторых других видов продукции.

Директор по развитию украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Екатерина Зверева подтвердила, что украинские яблоки и томаты с первого сентября не отправляются в ЕС. По данным аналитической платформы Eastfruit, украинские производители сейчас спешно пытаются самостоятельно решить эту проблему. В частности, экспортеры тепличных томатов и перца за свои деньги пытаются юридически оформить ввоз в зоны или регионы, свободные от вредителей, согласно процедурам ЕС.

Отметим, в начале года тогда еще президент Украины Петр Порошенко заявил, что рост объема торговли между Украиной и Евросоюзом вырос на 40% за три года.

Однако экономист и политолог Александр Дудчак, комментируя в беседе с RT заявление Порошенко, отметил, что доля в торговле с ЕС выросла «после падения торговли с Россией и странами СНГ». Не стоит забывать и о том, что ЕС — объединение 28 государств с населением более 500 млн человек, отметил эксперт.

Дудчак также отметил, что «заявление Петра Порошенко касается только относительных величин, а если вникать в детали, то становится видно, что Украина превращается в типичную колониальную страну».