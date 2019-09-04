РФ проведет заседание по безопасности в Африке в ходе председательства в СБ ООН

Москва, 4 сентября. Россия в ходе председательства в Совете Безопасности ООН проведет два министерских заседания. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Первое заседание состоится 25 сентября. Мероприятие будет посвящено сотрудничеству ООН с региональными и субрегиональными организациями для поддержания мира и безопасности. Главной темой заседания станет поиск практических усилий для противодействия терроризму.

Второе министерское заседание Совета Безопасности ООН под председательством России состоится 26 сентября. Заседание будет посвящено вопросам безопасности в Африке. В ходе заседания будут обсуждаться вопросы развития партнерства для укрепления регионального мира и безопасности. Мероприятие организовано совместно с Кот-д'Ивуаром, Экваториальной Гвинеей и ЮАР.

В МИД РФ отметили позитивную динамику, которая наблюдается в ряде африканских стран, однако на континенте остается немало «горячих точек». В ведомстве выразили уверенность, что повышение экономического и политического потенциала африканских стран позволит сократить количество вооруженных конфликтов в Африке.

Напомним, с 1 сентября и до конца месяца председательство в Совете Безопасности ООН перешло к России. При этом с 21 по 26 сентября пройдет 74-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Российскую делегацию на Генассамблее ООН возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.