Мужа Гагариной удивила продажа поношенных трусов Бузовой за 5 тысяч рублей

Москва, 4 сентября. Муж певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков поделился с подписчиками в Instagram необычной находкой. В Сети Исхаков нашел объявление о продаже нижнего белья певицы Ольги Бузовой.

Супруг Гагариной поспешил оправдаться, что искал на сайте объявлений антиквариат, когда случайно наткнулся на необычное объявление о продаже поношенного белья Бузовой.

«Аааааааааа!!! Это что?! Я всего лишь искал антикварные кресла для своей студии, честное слово. Оля вообще в курсе?! Скажите ей… Ох… Раз такое дело, пойду — поищу, может, там еще какие трусы продаются», – написал Исхаков в Instagram.

Разместившая объявление девушка утверждает, что купальник примеряла известная певица на съемках рекламного ролика. Бизнес-леди оценила поношенное белье Бузовой в 5 тысяч рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее фанаты устроили травлю Бузовой в соцсетях из-за выхода в свет в нижнем белье. Певица опубликовала снимок из одного из московских ресторанов. На снимке она запечатлена в платье-пиджаке. В глубоком декольте виден кружевной белый лиф. Подписчики резко раскритиковали ее внешний вид, буквально затравив певицу в комментариях. По мнению большинства комментаторов, такой вид совершенно неуместен в ресторанах столицы.