Захарова осудила планы Гуайдо создать собственное «правительство» под влиянием США

Москва, 4 сентября. Решение председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо сформировать собственное «правительство» является очередной опасной попыткой узаконить двоевластие в стране и инспирировано, очевидно, США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дипломат в ходе брифинга констатировала, что венесуэльская радикальная оппозиция продолжает предпринимать шаги по дестабилизации внутриполитической ситуации в стране. Планы Гуайдо о создании под влиянием Вашингтона нового «правительства» она осудила и назвала попыткой создать псевдоправовую реальность, ведущую к дальнейшей поляризации общества и затягиванию поиска компромиссных решений.

«Видимо, США, убедившись в провальности силовых сценариев смещения законной венесуэльской власти, пытаются разработать новую стратегию по «восстановлению демократии» в этом государстве», — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что в действиях Вашингтона отсутствуют правовые основы. Об этом свидетельствует тот факт, что многие из так называемых «министров» Гуайдо работают на спонсируемые американскими НПО организации, указала Захарова.

Она констатировала, что Белый дом не готов позволить гражданам латиноамериканской страны самостоятельно решить внутренние противоречия в соответствии с Конституцией.

«Продолжим совместно с государствами-единомышленниками выступать против навязывания внешнего управления суверенному государству», — заключила она.

Напомним, Гуайдо в начале года на фоне акций протеста оппозиции, выступающей против законно избранного президента Николаса Мадуро, объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. США сразу же выступили в его поддержку. Впоследствии к ним присоединились Израиль, Канада и ряд других стран.

Тем не менее Россия вместе с Китаем, Кубой, Мексикой и другими государствами заявили о том, что внешнее вмешательство во внутренние дела латиноамериканской страны недопустимо. Происходящее в Венесуэле в Москве назвали квазипереворотом.

Вашингтон тем не менее продолжает оказывать давление на Венесуэлу. В попытках сменить власть в латиноамериканской стране Запад не раз прибегал к помощи СМИ, которые распространили череду ложных новостей, нацеленных на искажение реальной картины.

К примеру, иностранные издания продвигали информацию о так называемом «золоте Мадуро», которое якобы вывозилось самолетами российской авиакомпании, а также фейк о ЧВК «Вагнера», будто бы отправленной в Венесуэлу для поддержки президента Мадуро. Все материалы такого характера впоследствии были опровергнуты, в том числе и теми СМИ, что их запустили.

Ранее Захарова назвала нелигитимным открытие США секции по делам Венесуэлы при посольстве в Колумбии.