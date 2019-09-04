Бастрыкину доложили о перспективах развития ведомственной системы образования

Москва, 4 сентября. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушал доклад о результатах приемной кампании на 2019/2020 учебный год и перспективах развития ведомственной системы образования, а также поручил продумать создание специального образовательного пансиона для девочек. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

Докладчиком выступил исполняющий обязанности руководителя управления кадров Сергей Горяйнов. Он сообщил, что в Московскую и Санкт-Петербургскую академии СК России на 2019/2020 год обучения всего было зачислено 362 студента, 113 из которых — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Также Горяйнов доложил, что в этом году в Волгограде заработал новый кадетский корпус — созданный на базе волгоградского лицея Кадетский корпус СК России имени Ф.Ф. Слипченко, который принял наибольшее число учеников, хотя обучение в нем проходят только юноши с 7 по 11 классы, среди которых также есть дети-сироты.

Александр Бастрыкин и Сергей Горяйнов обсудили вопрос об учреждении в системе ведомственного образования пансиона для девочек. Глава ведомства отдал поручение создать все необходимые условия, чтобы аналогичное учреждение для юных особ могло функционировать наряду с мужскими.

Горяйнов отметил, что весомую поддержку в вопросе развития кадетского движения СКР, которое в сентябре этого года отметит 10-летие, оказывают коллеги из Министерства обороны России, которые содействуют не только в вопросах организации образовательного и воспитательного процессов, но и помогают в размещении кадет.

Александр Бастрыкин поручил сотрудникам управления кадров продолжить работу по профориентации подрастающего поколения и обратил внимание на необходимость особенно тщательно подходить к отбору кандидатов, заинтересованных в том, чтобы связать свою судьбу с профессией следователя.

Бастрыкин подчеркнул, что важно обеспечивать равные возможности для ребят с трудной судьбой. Глава ведомства уверен, что поддержка детей-сирот со стороны офицеров будет служить достойным ориентиром и позволит ребятам успешно найти место в обществе и реализоваться в профессии.