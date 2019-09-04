Москва, 4 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал благоприятной ситуацию с поставками С-400 в Индию. Об этом он сказал, подводя итоги недавней встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

«Ситуация благоприятная. Да, безусловно, эта тема затрагивалась, и здесь все развивается позитивно», — пояснил Песков, выступая в эфире Первого канала.

По его словам, на встрече Путина и Моди обсуждалась тема военно-технического сотрудничества. Песков подчеркнул, что интерес к российской военной технике у индийских партнеров большой, поэтому данная сфера имеет большой потенциал.

Ранее сообщалось, что Путин встретился с Моди. Российский лидер пригласил Моди с Москву на празднование 75-й юбилея Победы, а также вручил ему орден Андрея Первозванного. По итогам встречи политики сделали совместное заявление по Сирии. Они призвали мировое сообщество уважать суверенитет и территориальную неприкосновенность арабской республики, а в вопросе урегулирования конфликта руководствоваться только дипломатическими инструментами.

Нарендра Моди прибыл во Владивосток, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит с 4 по 6 сентября. В ходе своего визита на Дальний Восток он встретился с Путиным и обсудил с ним ряд политических вопросов.

Напомним, что Индия ранее заявила о намерении приобрести у России партию зенитно-ракетных комплексов С-400. Власти США попытались отговорить страну от контракта, но Нью-Дели настроен решительно. Как сообщают местные СМИ, власти Индии опасаются, что С-400 будут проданы Пакистану.