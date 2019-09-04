Участники митингов в Москве Жуков и Коваленко получили реальные сроки. События дня. ФАН-ТВ

Кличко в отставку? Правительство Украины одобрило увольнение главы Киевской городской администрации Виталия Кличко. Об этом в своем Facebook сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко. Однако это решение не окончательное. Документ должен подписать президент страны Владимир Зеленский. О том, что работой Кличко в офисе главы государства не довольны, известно уже давно. Там считают, что в прошлом успешный боксер, потерял контроль над украинской столицей. Однако что будет со вторым высоким постом? Виталий Кличко совмещает должности главы Киевской городской госадминистрации и мэра столицы. Первого назначает президент, а второго — выбирает народ. С решением Кабмина Кличко никак не соглашается. Он уверен, что такие действия власти противозаконны. И уже заявил о желании переизбраться в следующем году на пост мэра. «Правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице было введено двоевластие. А по сути — прямое президентское правление. Кличко могут освободить только киевляне, которые избрали его киевским городским головой», — отметил Витлий Кличко. Каким будет решение президента? Об этом мы узнаем чуть позже. Но Виталий Кличко уверен, что Зеленский хочет назначить на высокую должность своего человека. Впрочем, не нарушая традиций. Главой Киевской городской госадминистрации бывшего боксера назначил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Расследование вмешательства в дела РФ Телерадиокомпания Deutsche Welle, может лишиться аккредитации в России. Причина — несоблюдение российских законов. Об этом заявил Василий Пискарев, глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. В своих публикациях журналисты призывали выходить на несогласованные митинги в Москве. Комиссия пригласила на заседание шеф-редактора московского бюро издания, но он не явился. «Мы намерены обратиться к руководству «Немецкой волны», к администрации дирекции с просьбой все-таки прибыть к нам на комиссию. Мы здесь их радушно примем и получим ответы на вопросы, которые нас интересуют. Вопросы, на мой взгляд, важные, и для нас они имеют существенную ценность, поскольку призывы к москвичам выходить на неразрешенные митинги в день, когда эти митинги, в самом деле, были не разрешены, на наш взгляд, это нарушение закона», — пояснил свою позицию Василий Пискарев. Волна незаконных акций захлестнула Москву в июле и августе этого года. Причина — недопуск некоторых выдвиженцев на выборы в Мосгордуму. Их не зарегистрировали из-за подделки подписных листов. Политологи уверены, акции — это попытка Запада расшатать внутриполитическую обстановку в России. Кстати, подобными публикациями отличилась не только «Немецкая волна». Маршрут движения участников митинга опубликовал в сетях и посол США в России Джон Хантсман. И он, согласился ответить на все вопросы комиссии. А в немецком издании на приглашение пока не отреагировали. Но до этого Deutsche Welle заявили, что на переговоры они согласны только на их территории и лишь с непосредственным руководителем.