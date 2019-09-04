Кандидаты из «умного голосования» Навального не удосужились представить свои программы

Москва, 4 сентября. Треть кандидатов в Мосгордуму, включенных в «умное голосование» блогера Алексея Навального, не удосужились опубликовать свои предвыборные программы в Интернете, об этом сообщил политолог, автор проекта «Кандидат 2019» Павел Данилин.

Навальный представил проект «Умное голосование» 3 сентября. В списки «умного голосования» включены кандидаты в Мосгордуму, рекомендованные Навальным. Блогер дал инструкцию своим последователям, за кого нужно голосовать.

Создатели проекта «Кандидат 2019» находят биографии и программы кандидатов в Мосгордуму и размещают информацию на сайте. Проект позволяет избирателям получше узнать кандидатов и рассмотреть, сравнить программы.

Данилин сообщил, что в 15 из 45 избирательных округов предложенные Навальным кандидаты не опубликовали свои предвыборные программы. Кроме того, политолог отметил, что глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» даже не показывает в «умном голосовании» потенциальным избирателям лица кандидатов, что уж говорить о биографиях. Политолог также призвал участников выборов в Мосгордуму присылать ему данные о предвыборных программах для публикации на сайте «Кандидат 2019». Перечень кандидатов, которые не представили в Интернете свои программы, Данилин опубликовал в Facebook.

«Пришел к такому выводу, сопоставив программы кандидатов, которые мы искали два месяца, со списком этого самого УГ («Умного голосования». — Прим.ред.)… Красным выделил кандидатов, чьи программы мы за все это время так и не нашли. 15 человек, 15 округов от ЦАО до ТиНАО, больше половины территории Москвы. Такое вот «умное голосование», — отметил Данилин.

Кроме того, эксперты отмечали, что по странному стечению обстоятельств 35 рекомендованных Навальным лиц из 45 оказались представителями КПРФ, что наталкивает на мысль о сговоре между главой так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» и КПРФ. При детальном рассмотрении кандидатов возникает вопрос, как Навальный выбирал протеже. Глава «ФБК» предложил москвичам на выбор двух дебоширов, не слишком воспитанного судью, диванного коммуниста, продажного глупца и многих других интересных персонажей, думая, что они станут альтернативой самовыдвиженцам «партии власти».

Член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев обратил внимание на список кандидатов в Мосгордуму, за которых предлагает голосовать Навальный, и предположил, что блогер может использовать свой проект для сведения личных счетов с конкурентами по оппозиционному лагерю.

Также свое видение «умного голосования» представил американский режиссер Мигель Фрэнсис-Сантьяго в фильме «Русская рулетка». Американец покажет в фильме, к чему приводит консолидированное голосование «за кого угодно, только не за кандидата от «Единой России» на примере Владимирской области.