В Госдуме оценили повышение инвестиционной привлекательности ВЭФ

Владивосток, 4 сентября. Депутат Госдумы РФ Николай Харитонов заявил, что с каждым годом привлекательность Восточного экономического форума, традиционно проходящего во Владивостоке, повышается, особенно со стороны китайских и японских инвесторов.

Член фракции КПРФ в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей подвел итог первого официального дня работы пятого по счету ВЭФ. Сам он принял в среду участие в двух сессиях — по темам «ЖКХ и городская среда. Эффективные инвестиции» и «Территории опережающего развития (ТОР) и свободный порт Владивосток: настройка преференций».

Звонок корреспондента ФАН застал Харитонова в дороге — он в это время ехал по столице Приморского края, но, тем не менее, не отказался дать комментарий.

«Пять лет назад Владимир Путин назвал развитие Дальнего Востока «приоритетом XXI века», поэтому его надо развивать. Многое уже сделано — воплощено более 250 инвестиционных проектов, создаются десятки тысяч рабочих мест», — отметил депутат

К сожалению, есть, конечно, в регионе и проблемы, которые напрямую задевают человека, признался собеседник агентства. Это и социальное обустройство, и ветхое, аварийное жилье, и образование, особенно дошкольное, и питьевая вода, и канализация, не говоря уже про размеры зарплат.

«После первого форума, когда все начинали мы с нуля, принято 40 законодательных актов, законопроектов, постановлений правительства. Вот сейчас мы встречались с деловыми людьми, теми, кто, значит, по линии ТОР. Да, много вопросов возникает. Но изменения уже есть», — подчеркнул Харитонов.

Парламентарий имеет к данному региону самое непосредственное отношение, хоть и избирался в нижнюю палату парламента от Краснодарского края. Он является председателем думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

«Не случайно вот неделю назад Медведев (премьер-министр РФ Дмитрий Медведев — прим. ФАН) говорил, что малый и средний бизнес у нас испытывают трудности. Все, в основном, жалуются на сложное преодоление административного барьера. А если же говорить про ВЭФ, то его привлекательность колоссальная», — заявил коммунист.

Кандидат экономических наук добавил, что сейчас во Владивостоке очень много инвесторов, прежде всего, китайских и японских.

«Да и вообще, тут представители шестидесяти стран. Самое главное, что к форуму привлечено внимание делового сообщества. И по большей части все на ВЭФ очень позитивно», — считает депутат.

Ранее отечественный политолог Илья Грищенков рассказал, что Дальний Восток является для всей России так называемой «мейнстримовой точкой». Тем временем президент страны Владимир Путин очень резко отреагировал на слова тех, кто считает, что данный регион — балласт, требующий денежных вложений.