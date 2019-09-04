В Госдуме заявили, что будут вести диалог с Deutsche Welle только на территории РФ

Москва, 4 сентября. Вопросы, которые разбирает комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела, касаются только России, диалог должен вестись на территории страны. Об этом заявил председатель комиссии Василий Пискарев.

Ранее в СМИ появился комментарий главы немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle Петера Лимбурга. По его словам, телерадиокомпания готова к диалогу с комиссией, а также напомнил о приглашении Пискарева в Германию.

«Если к «Немецкой волне» (Deutsche Welle. – Прим. ФАН) пришло понимание, что необходим диалог, то мы это можем только приветствовать. Ведь отсутствие диалога приводит к конфликту. Мы исходим из того, что задача комиссии – защищать закон и интересы нашей страны», — заявил Пискарев.

При этом член фракции «Единая Россия» отметил, что вопрос должен решаться на территории России.

«Что касается их предложения о поездке в Бонн или Берлин – все вопросы, которые мы разбираем на комиссии, касаются России, а не Германии. И факты вмешательства были во внутренние дела нашей страны, а не Германии. Так что диалог надо вести на территории Российской Федерации. А достопримечательности немецких городов мы осмотрим, когда будет время и подходящая ситуация», — добавил Пискарев.

Как сообщалось ранее, Deutsche Welle отказалась принять участие в заседании комиссии. В ответе главы администрации генеральной дирекции телерадиокомпании Йоханнеса Хоффманна говорится, что сотрудники московского бюро не обладают необходимыми полномочиями для коммуникации с политическими институтами. Самого же Пискарева пригласили в Германию – Бонн или Берлин – для встречи с генеральным директором телерадиокомпании.

Впоследствии Пискарев заявил, что приглашение на заседание будет выслано повторно, но уже администрации дирекции Deutsche Welle. При этом он отметил, что призывы к участию в несанкционированных митингов являются нарушением российского законодательства. Если представители медиа не прояснят ситуации, комиссия может поднять вопрос о лишении СМИ аккредитации.