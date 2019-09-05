Сирия новости 5 сентября 07.00: САА нашла украденный ИГ* саркофаг из Пальмиры, боевики «Ан-Нусры»* перессорились в Идлибе

Сирия, 5 сентября. Боевики «Ан-Нусры» выясняют отношения после поражений в Идлибе, саркофаг из Пальмиры найден в пустынях Хомса, курды запретили пользоваться мотоциклами жителям Рас аль-Айна. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): обнаружила украденный ИГ1 саркофаг из Пальмиры.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): ведет пропаганду на территориях, контролируемых SDF.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: перессорились в Идлибе.

Курды: ввели «комендантский час» для мотоциклистов в Рас аль-Айне, вышли на митинг против «зоны безопасности» в Аш-Шаддади.

Провинция Хомс

Отряды САА в провинции Хомс смогли обнаружить схрон террористов из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», где их ждала неожиданная находка — огромный богато украшенный саркофаг, украденный из древнего города Пальмира. Как сообщает сирийское агентство SANA, находка, вывезенная террористами, весит более тонны. Следует отметить, что террористы ИГИЛ вывезли из Пальмиры и других исторических центров Сирии огромное количество древних артефактов на продажу, большинство из них впоследствии «всплыли» в частных коллекциях и аукционных домах в США.

Провинция Дейр-эз-Зор

"Сирийская обсерватория по правам человека" (SOHR) сообщает о резкой активизации деятельности "спящих ячеек" "Исламского государства" на территории Заевфратья, в провинции Дейр эз-Зор. SOHR утверждает, что проамериканская коалиция SDF оказалась неспособна остановить деятельность ИГ - несмотря на регулярные рейды при поддержке коалиции США, "спящие ячейки" ИГ наращивают деятельность в Заевфратье и ведут ее практически открыто. Так, одна из "спящих ячеек" распространила в мечетях города Абу-Хардуб листовки, в которых ИГ угрожает всем, кто будет вести дела с SDF, и предупреждает о скором возвращении "халифата". Кроме того, боевики облагают дань торговцев и богатых фермеров на востоке Сирии.

Провинция Идлиб

После недавних тяжелых поражений на юге Идлиба террористы из подконтрольных коалиции «Тахрир аш-Шам» группировок продолжают внутренние разборки, выясняя, кто больше сделал для того, чтобы остановить САА, а кто трусливо отступил и предпочел отсидеться в тылу, пока на фронте в Идлибе и Хаме шли ожесточенные столкновения. Источник в Twitter (@nm79797979) сообщает о ссоре между саудовским проповедником-террористом Абдуллой аль-Мухайсини и иракским боевиком «Джебхат ан-Нусры1» (запрещена в РФ) Абу Марией аль-Кахтани, членом верховного совета «Тахрир аш-Шам». Аль-Кахтани объявил Мухайсини «лисой» (то есть человеком хитрым и не заслуживающим доверия), в ответ на что Мухайсини объявил иракского террориста «губителем муджахидов, недостойным искупления».

Тот же источник сообщает, что у Турции осталось 72 часа для того, чтобы добиться роспуска «Хайят Тахрир аш-Шам» и заставить лояльных боевиков в Идлибе передать в руки правительственных сил автотрассу М5 Хама — Алеппо. Следует отметить, что данная информация основана на предположениях о соглашении по режиму прекращения огня в Идлибе и не находит подтверждения ни в каких официальных источниках.

Провинция Хасака

«Военный совет», сформированной проамериканской коалицией «Демократические силы Сирии» (SDF) в городе Рас аль-Айн (провинция Хасака), запретил жителям города пользоваться мотоциклами. Об этом сообщает курдский источник в Twitter (@RojavaNetwork). Всем жителям города запрещено пользоваться мотоциклами в ночное время.

Причины таких указаний очевидны — несмотря на все усилия, силы SDF оказались неспособны остановить действия «спящих ячеек» группировки «Исламское государство» на востоке Сирии. Взрывы происходят практически каждый день, и одним из наиболее опасных объектов в городах Хасаки, Ракки и Дейр-эз-Зора стал припаркованный у дороги мотоцикл — террористы оценили преимущества легкой техники для доставки бомб к цели теракта. Предыдущие попытки «военных советов» SDF запретить сирийцам пользоваться мотоциклами оказались безуспешны — это наиболее распространенный вид личного транспорта на востоке Сирии, от мотоциклов буквально зависит выживание и благосостояние многих семей.

Между тем в Хасаке проходят митинги против турецко-американского плана по созданию «зоны безопасности» на севере Сирии. Как сообщает новостной источник в Twitter (@EuphratesPost), в городе Аш-Шаддади прошел митинг, организованный курдской партией «Демократический союз». Горожане вышли с портретами лидера курдских сепаратистов Абдуллы Оджалана и выразили недовольство действиями SDF, которые по приказу США уничтожают укрепления и отводят силы, которые могли бы остановить возможное турецкое вторжение.

Отметим, на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если развертывание «зоны безопасности» будет происходить слишком медленно, не исключено, что «турецкая армия придет и сама сделает то, что следует».

1 Организация запрещена на территории РФ.