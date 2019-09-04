Мединский назвал убожеством чтение комиксов взрослыми людьми

Москва, 4 сентября. Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал, что плохо относится к комиксам, и считает, что они ориентированы по большей части на детей, учащихся читать. С таким заявлением он выступил на открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ).

«Это как жевательная резинка, это не еда. Комикс ориентирован на ребенка, который только учится читать, но взрослому человеку читать комиксы мне кажется убожеством», — высказал глава ведомства свою точку зрения.

Мединский также выступил против изложения исторических событий в таком формате, подчеркнув при этом необходимость представлять историю молодежи доступным языком, пишет Infox.ru. Большая роль в популяризации истории, по его словам, принадлежит сейчас зарубежному кинематографу, в том числе Голливуду, а Россия в данном вопросе отстает.

«Нужно понимать, что история как наука довольно сильно оторвана от того, что сейчас преподается широким массам», — подчеркнул министр.

Как сообщает «Ридус», на высказывание Мединского уже откликнулись пользователи Сети. Они обратили внимание, что интерес к комиксам вовсе не связан с возрастом и умственными способностями людей, речь скорее идет о вкусе и предпочтениях.

Отметим, ранее Мединский подчеркивал, что российские фильмы демонстрируют качественный рост, ориентируются на зрителя и успешно составляют конкуренцию Голливуду в прокате. По его словам, с 2012 по 2018 год рост посещаемости российского кино вырос в два раза.

Министр также оценил нашумевший зарубежный сериал «Чернобыль» и фильм «Красный Воробей» американского производства. Последний он назвал «совершенно чудовищным в своей смехотворности».