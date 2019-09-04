Президент ЮАР намерен покончить с нападениями на иностранцев

Претория, 4 сентября. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что намерен положить конец нападениям на иностранцев, которые продолжаются в стране.

По его словам, подобные явления угрожают сорвать намеченный экономический форум, направленный на стимулирование развития африканской торговли.

«Действия против людей из других стран не оправданы и никогда не должны допускаться в нашей прекрасной стране. Нам нужно прекратить эти инциденты. Южная Африка должна быть страной, где все чувствуют себя в безопасности, включая женщин и иностранных граждан», — отметил Рамафоса, выступая в кулуарах трехдневного саммита ВЭФ в Африке.

Напомним, что с прошлой недели в Йоханнесбурге, Претории и других крупных городах ЮАР не утихают беспорядки. Полиция арестовала почти 300 человек и подтвердила несколько случаев смертей. По словам аналитиков, поводом для недовольства послужил высокий уровень безработицы и низкая экономическая активность, которые привели к обострению социальных противоречий. В результате толпа начала нападать на мигрантов, прибывших из других стран Африки, и громить их магазины.

Это обострило отношения между ЮАР и Нигерией, а Гана и Эфиопия призвали Преторию немедленно принять меры, чтобы остановить насилие.