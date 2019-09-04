Парламент ДНР вводит уголовную ответственность за героизацию нацизма

Донецк, 4 сентября. Народный совет ДНР принял закон запрещающий реабилитацию и героизацию нацизма.

Закон «О запрете реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов времен Великой Отечественной войны» был единогласно принят депутатами Народного совета ДНР в первом чтении.

По словам депутата Народного совета Валерия Скороходова, закон водит административную и уголовную ответственность за реабилитацию, героизацию и пропаганду нацизма на территории Донецкой Народной Республики.

«Переписывание истории в постсоветских странах на сегодняшний день набрало обороты, в частности, мы это можем наблюдать на Украине. Это приняло совершенно особый вид – возросли ценности национализма, фашизма. Мы не могли остаться в стороне, чтобы этого не повторилось у нас», — сказал Скороходов.

Он также добавил, что принятый законопроект запрещает реабилитацию и героизацию «Украинской повстанческой армии» (УПА1, запрещена в РФ), а также «Организации украинских националистов» (ОУН1, запрещена в РФ), участники которых имеют статус «борцов за независимость» на Украине, передает «Донецкое агентство новостей».

«Если бы 30 лет назад на Украине это было запрещено и каралось законом, то не прославляли бы сейчас Бандеру. Чтобы в будущем не произошло это у нас в республике, мы ставим запрет», — добавил Скороходов.

Напомним, УПА была сформирована в октябре 1942 года, в качестве боевого крыла ОУН. Боевики ОУН и УПА принимали участие в боевых действиях против Красной армии, а также активно сотрудничали с фашистами.

1 Организация запрещена на территории РФ.