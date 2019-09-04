Врач назвала восемь анализов, на которые не стоит тратить деньги

Москва, 4 сентября. Врач-терапевт Ирина Уфимцева назвала восемь анализов, на которых можно сэкономить, поскольку их польза минимальна.

Пациенты могут отказаться от анализа на лептин — гормон, который отвечает за энергетический обмен. Пониженный лептин указывает на чувство голода. От этого человеку постоянного хочется кушать, поэтому он переедает и набирает вес.

Терапевт добавил, что бесполезным анализом является проверка уровня кортизола. Чаще всего его делают женщины перед процедурой ЭКО. При этом результаты могут быть под сомнением, поскольку анализ неточный, если пациентка испытывает стресс.

Можно сэкономить на анализе на антитела к вирусу Эпштейна-Барр, отмечает издание «Аргументы и факты». Это связано с тем, что у 99,9% людей уже есть антитела против этого вируса.

Уфимцева порекомендовала отказаться от теста на онкомаркер СА125. Анализ не дает стопроцентного ответа на вопрос о раке яичников у женщин. Врач добавила, что стоит отказаться от повторного анализа на антитела к тиреотропному гормону (ТТГ).

Если диагноз подтвердился, проверяться на антитела не надо. Аанализ на инсулин и С-пептид можно сдать всего один раз, через полгода повторной проверки не нужно.

При подозрении на остеопороз рекомендуют анализы Beta-Cross laps и остеокальцин. Хотя точного результата врачи не гарантируют. На этот тест не стоит тратить деньги.

Ранее московский врач заявил, что польза активированного угля сильно преувеличина. По его словам, при расстройстве желудка нужно применять более эффективные современные средства.