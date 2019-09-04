Сирия новости 4 сентября 19.30: США подготовили 700 боевиков SDF, турецкий конвой прибыл к блокированному пункту в Муреке

Сирия, 4 сентября. США подготовили 700 боевиков SDF. Турецкий конвой прибыл к блокированному наблюдательному пункту в Муреке. Два боевика «Фронта национального освобождения» ликвидированы САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: совершили разведывательный вылет над городом Кафр-Небель на юге провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков на юге Идлиба и нанесли удар по джихадистам в городе Ат-Тах.

«Сирийская свободная армия» (ССА): конфисковали у местных жителей в Азазе десятки мотоциклов в рамках кампании по обеспечению безопасности.

Курды: подготовили в тренировочных лагерях в Ракке и Хасаке около 700 новобранцев.

ВС Турции: перебросили на севере Хамы в Мурек четыре грузовика материально-технического подкрепления для турецких военнослужащих наблюдательного пункта №9

Провинция Алеппо

Сирийские артиллерийские подразделения нанесли удар по укрытиям боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» на юге провинции Алеппо в районе поселка Аль-Усмания и в окрестностях деревни Джазрая, как передает новостной портал Step News Agency. В результате обстрела были разрушены укрепления джихадистов и огневые точки. Сведения о потерях боевиков в живой силе еще уточняются.

«Военная полиция» боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА) в рамках компании по обеспечению безопасности в оккупированных ими территориях конфисковали десятки мотоциклов у жителей города Азаз. Информпортал Zaman Al Wasl сообщил, что боевики установили несколько контрольно-пропускных пунктов вокруг города и патрулируют в центре города. В ходе рейда были изъяты десятки мотоциклов без номерных знаков, которые теперь выдает самопровозглашенная администрация Департамента дорожного движения, также контролируемая боевиками. Конфискация мотороллеров началась после вчерашних взрывов в центре города, когда на рынке были взорваны при помощи самодельной бомб два мотоцикла, в результате чего пострадало 11 человек.

Провинция Идлиб

Два боевика на мотоцикле подорвались в городе Ат-Тах, как передает новостной Twitter-канал Electro Media, во время записи видео. Правительственные источники указывают, что боевики были ликвидированы в результате обстрела сирийскими военнослужащими. Ат-Тах в настоящее время находится под контролем «Фронта национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир), который является частью «Сирийской свободной армии», борющейся против сирийских правительственных сил на севере и северо-западе Сирии. Джихадистские группировки в Идлибе нарушили согласованное прекращение огня, введенное с 31 августа, путем нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» в Латакии с помощью вооруженных беспилотников.

Отряды сирийской армии ведут огонь по укрытиям радикалам, не соблюдающим режим прекращения огня, в районе поселке Тремала, как передает информагентство Step News Agency. Источник также сообщил, что над городом Кафр-Небель провел разведывательные полеты беспилотник ВВС Сирии, который наблюдает за соблюдением режима тишины на юге провинции, где до сих остались зоны, подконтрольные альянсу «Тахрир аш-Шам» и союзным группировкам.

Провинция Ракка

Новая группа новобранцев «Демократических сил Сирии» (SDF) закончила свое обучение в учебно-тренировочном лагере в Ракке, как сообщил источник в сети Twitter Harbieh Nadie. По данным новостного агентства Baladi News, всего в лагерях SDF, организованных совместно с силами международной коалиции во главе с США в населенных пунктах Ат-Табка, Аш-Шаддади и Рас-аль-Айн в Хасаке, подготовили еще 700 новых боевиков., подготовили еще 700 новых боевиков. Агентство со ссылкой на неназванные источники сообщило, что американские инструкторы обучали новобранцев владению различными видами оружия, совмещая это с идеологической подготовкой. Подготовка семи сотен курдских боевиков происходит на фоне продолжающейся материально-технической поддержки и военной подготовки, которую США годами оказывали курдским боевикам под предлогом борьбы с ИГ1. Стоит отметить, что SDF также перенесли на юг свои лагеря из приграничных с Турцией, в связи с формированием зоны безопасности на севере Сирии.

Провинция Хама

По данным Twitter-канала Electro Media, турецкий конвой из четырех автомобилей въехал на 9-й наблюдательный пункт, расположенный поблизости города Мурек на севере провинции Хама. Военнослужащим пункта привезли груз материально-технического обеспечения и продукты питания. Конвой прибыл с недавно обустроенного места сбора сил турецкой армии в городе Маар-Хатат. В настоящее время пункт Мурек окружен со всех сторон сирийской армией, но Анкара отказалась от вывода войск и переноса своего пункта в другое место. В 600 метрах размещены позиции российской военной полиции, которая призвана исключать любую напряженность и конфликты между турецкими и сирийскими военнослужащими. Ранее наблюдательный пункт неоднократно использовали как укрытие джихадисты, пока в ходе наступления сирийской армии их не выбили из «Латаминского котла».

1 Организация запрещена на территории РФ.