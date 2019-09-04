Суд Киева не позволил правительству ликвидировать УПЦ КП

Киев, 4 сентября. Окружной административный суд Киев запретил ликвидацию непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), удовлетворил иск религиозной организации.

«Суд полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии УПЦ КП по обеспечению иска», — говорится в официальном сообщении.

Ранее министерство культуры Украины зарегистрировало специальную комиссию для ликвидации УПЦ КП. Ее возглавил митрополит Черкасский Иоанн, который служит Православной церкви Украины — новой религиозной организации, созданной по инициативе бывшего президента Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея I.

Иоанн уже успел добиться блокировки счетов Киевского патриархата, которые были открыты в Сберегательном банке Украины. Теперь же киевский суд запретил главе комиссии совершать какие-либо действия по ликвидации церкви или блокировке ее имущества.

Напомним, что церковный раскол на Украине усилился после того, как Порошенко объявил о создании так называемой Православной церкви Украины. Новая структура получила томос об автокефалии от патриарха Константинопольского, но так и не была признана остальным православным миром, поскольку патриарх превысил свои полномочия.

Согласно установленному порядку, решение об автокефалии может быть принято только собором поместных церквей, а не одним человеком единолично. К тому же Варфоломей I не является главой всех церквей, как Папа Римский, а всего лишь считается первым среди равных.

Примечательно, что томос отказалась признавать не только официальная украинская церковь, но и УПЦ КП. После этого Православная церковь Украины отобрала Киевский патриархат у самопровозглашенного патриарха Филарета, который возглавляет УПЦ КП.