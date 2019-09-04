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Зеленский уволил представителя Украины при Совете Европы

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Зеленский уволил представителя Украины при Совете Европы

Киев, 4 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебу. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Уволить Кулебу Дмитрия Ивановича с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы», — говорится в документе.

Кулеба в ходе заседания Рады 30 августа был назначен вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции, сообщает RT. Он занимал должность представителя Украины в СЕ с апреля 2016 года.

Ранее Кулеба выразил мнение, что Украина не смогла построить сильные государственные институты и добиться экономических успехов за годы независимости. Политик отметил, что страна не создала экономического чуда, а теперь теряет главные признаки государственности — население и территорию.

Кроме того, постпред Украины при СЕ жаловался, что Киев не сможет добиться введения новых санкций против РФ. По словам Кулебы, Европа изменила подход к отношениям с Москвой и больше не хочет «наказывать» ее.

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