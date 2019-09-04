Главные новости 4 сентября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 4 сентября.

Политолог связал попытки принизить роль СССР в освобождении Европы от Гитлера с темой Холокоста. Гаспарян призвал жестко ответить на заявление Болгарии о роли СССР в войне.

Россия, распродав американские облигации, грамотно обошла ловушку США, в которую может угодить Китай, заявил Николай Стариков. Эксперт рассказал, как подготовленная для России ловушка США провалилась.

Нужны кардинальные шаги в социальном развитии Дальнего Востока, заявил президент России Владимир Путин. Путин призвал к кардинальным шагам в социальном развитии Дальнего Востока.

Семья артистки не стала отрицать, что деньги все-таки нужны. Семья Анастасии Заворотнюк отказалась от помощи коллег-актеров.

Мощный взрыв прогремел на шахте имени Скочинского в Донецке. Мощный взрыв прогремел на шахте в Донецке, есть жертвы.

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» составили рейтинг мошеннических схем в Сети. Эксперты рассказали о новых видах мошенничества в Сети.

Настоящая фабрика провокаций открылась в российской столице в преддверии Единого дня голосования 8 сентября. «Открытая Россия» Ходорковского готовит провокаторов для срыва голосования 8 сентября.

Посольство РФ в Болгарии выразило недоумение в связи с позицией МИД страны по выставке к 75-летию освобождения Европы. Посольство РФ удивлено позицией МИД Болгарии по выставке об освобождении Европы.

Синдзо Абэ хочет вывести переговоры по вопросу заключения мирного соглашения на новый уровень. Абэ на встрече с Путиным хочет вывести переговоры по мирному договору на новый уровень.

Виталий Милонов подчеркнул, что лидеры так называемой оппозиции — это наркоманы. Милонов рассказал, как питерскую молодежь накачивали наркотиками на первомайских погромах.