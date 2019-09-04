В Сети набросились на Бузову из-за пополнения в семье Тарасова

Москва, 4 сентября. Пользователи Сети набросились на певицу Ольгу Бузову после новости о том, что в новой семье ее бывшего супруга Дмитрия Тарасова ждут второго ребенка.

Ранее стало известно о том, что Тарасов и его третья супруга Анастасия Костенко ждут второго ребенка. Эта новость совпала по времени с новым постом Бузовой в Instagram. На фотографии девушка стоит в платье пастельного цвета. В этот раз певца отказалась от яркого и вызывающего макияжа.

«Не дай никому испортить твое доброе сердце», — подписала звезда свою фотографию.

Хейтеры не упустили шанс уколоть девушку, напомнив о радостном событии в жизни ее бывшего мужа. Напомним, Бузова очень болезненно пережила расставание с Тарасовым.

«Костенко уже вторым беременна, а ты все еще одна…» — написали пользователи Сети.

«Ну что? Сегодня уходишь в запой после новости Тарасовых?» — с издевкой написали россияне.

«Ага, вот она ты, твой плохой муж семью создал, деток рожает, а ты как была, так и осталась (без мозгов), привыкай» — обрушились на певицу посетители страницы.

Однако поклонники поспешили заступиться за кумира.

«Я не понимаю женщин, которые тут пишут «бездетная» Бузовой и так далее. Зачем? Человек сам про себя решает — когда и сколько», — ответили хейтерам в комментариях.

«Костенко пусть рожает: значит, это ее предел — жить за счет мужа, — написали фанаты Бузовой. — Ольга другая, она сама строит свою жизнь. И ей это нравится».

Сама Бузова на комментарии никак не отреагировала.

Ранее телевизионная сваха Роза Сябитова пояснила, что любому мужчине нужна, прежде всего, жена. По ее мнению, Бузова не привлекает успешных мужчин, потому что думает только о своей карьере.