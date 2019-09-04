Лановой призвал москвичей не слушать Навального и представил свой список кандидатов

Москва, 4 сентября. Народный артист СССР Василий Лановой обратился к жителям Москвы с призывом не слушать скандально известного блогера Алексея Навального и поддержать кандидатов, которые готовы к конструктивному диалогу с властями.

Так называемый «список Ланового» актер театра и кино составил, руководствуясь тем, что «оппозиция» объявила ряд кандидатов «провластными». Артист подчеркнул, что москвичи умнее и не станут идти на поводу у тех, кто диктует им свою волю.

«Эти люди работают для страны, для столицы, для Москвы. А то, что там Навальный думает – меня совершенно не интересует», – констатировал Лановой.

Полный список кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых выбрал для себя Лановой и представил жителям столицы, опубликовали «Аргументы и Факты». С полным перечнем участников можно ознакомиться на сайте Мосгоризбиркома.

Напомним, выборы в столичный парламент пройдут 8 сентября в единый день голосования. Всего на выборах в Мосгордуму зарегистрировано 233 кандидата. Партии представляет 171 из них, 62 являются самовыдвиженцами. Отказы в регистрации получили 57 кандидатов.

В частности, не допустили до выборов протеже Навального Дмитрия Гудкова, Любовь Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Илью Яшина и других «независимых кандидатов» и представителей непарламентских объединений. Их сняли с выборов из-за превышения порога брака в собранных подписях.

Выяснилось, что «оппозиционеры» организовали «фабрики» по рисовке подписей, а также использовали данные мертвых людей. К примеру, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь нашли 14,67% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака.

Недовольные решением Мосгоризбирикома «оппозиционеры» запустили в столице ряд несанкционированных митингов. В общей сложности силовики задержали около 1,7 тысячи провокаторов. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. В минувший вторник суд вынес первые приговоры.

Как пишет RT, провалив протесты, «оппозиция» во главе с Навальным стала призывать граждан участвовать в так называемом «умном голосовании»: скандальный блогер предлагает гражданам поддержать на выборах в Мосгордуму тех кандидатов, на которых он укажет.