Украинский премьер признался, что хотел уволить не Кличко

Киев, 4 августа. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сожалеет об увольнении мэра Киева Виталия Кличко. Он заявил, что вместо Кличко нужно было снять с должности Вадима Столара — застройщика, который, по слухам, имеет влияние на мэра. Однако тот не занимает никаких государственных постов.

«Я бы уволил не его, а господина Столара, но должности у этого человека нет, поэтому сделать это было бы невозможно. Если усилить Кличко сильным менеджером, это бы очень хорошо отразилось на интересах рядовых киевлян», — сказал Гончарук, выступая на брифинге.

Глава правительства отметил, что коррупционная практика в Киеве связана с определенными группами влияния, а не с фигурой мэра, поэтому она продолжится даже после того, как Кличко сложит полномочия.

Напомним, что правительство Украины ранее рекомендовало президенту Владимиру Зеленскому уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Окончательное решение об увольнении Кличко с поста главы КГГА примет глава государства.

Отметим, что сам Кличко пока не видел документов об увольнении. Более того, по словам пресс-секретаря премьер-министра Василия Рябчука, правительство не собирается согласовывать увольнение мэра Киева, сообщает «Ридус».

Ранее Кличко заявлял, что он не уступит свое место сторонникам Зеленского. По словам политика, кто возглавит киевскую горадминистрацию — будут решать киевляне на выборах, а не «ловкие бизнесмены», которые «влетели» во власть.

Бывший боксер Виталий Кличко возглавляет городскую администрацию Киева с июня 2014 года. Он неоднократно подвергался критике за неэффективное управление городским хозяйством. Недовольные его работой украинцы указывали на неисправную ливневку и рушащиеся мосты.