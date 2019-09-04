В Киеве после скандала с перепиской депутата предложили поставить в Раде секс-кабинки

Киев, 4 сентября. Украинский телеведущий Валерий Сараула отреагировал на инцидент с депутатом Рады Еленой Криворучкиной, которая вела интимную переписку во время заседания парламента.

Во время заседания Рады, на котором решался вопрос о снятии с депутатов неприкосновенности, депутат партии «Слуга народа» Криворучкина переписывалась с неким адресатом, который записан как «Любимый». Переписка попала в объективы камер. Криворучкина призналась своему собеседнику, что «хочет заниматься любовью день и ночь».

«Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной рады», — написала парламентарий своему собеседнику.

Комментируя скандал, парламентарий призвала своих критиков «не завидовать». Вдохновленный этой историей телеведущий посвятил Криворучкиной целое стихотворение. Кроме того, Сараула выступил с инициативой установить в здании украинского парламента секс-кабинки «по европейским стандартам», чтобы ничто не отвлекало депутатов от принятия важных государственных решений.

Ранее в неловкую ситуацию попала депутат «Слуги народа» Лиза Богуцкая. Парламентарий уведомила в сообщении «Леночку», что партия оставит министром внутренних дел Арсена Авакова из-за готовящегося Петром Порошенко переворота. Богуцкая сообщила, что Аваков будет занимать пост до декабря, «именно на декабрь Петя готовит путч».