Кличко назвал незаконным свое увольнение

Киев, 4 сентября. Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского правительства о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Ранее кабинет министров Украины уволил Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Представление об увольнении Кличко было внесено президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Правительство сдеало шаг, чтобы в столице было двоевластие, по сути, прямое президентское управление... То, что происходит, - незаконно», — заявил Кличко.

Мэр Киева также добавил, что решение кабинета министров является неконституционным, отметив, что только киевляне могут его уволить с должности главы КГГА. Кроме того, Кличко заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Киева, которые состоятся в 2020 году.

«Я буду баллотироваться на следующих выборах, потому что много проектов и многие изменения, которые мы начали, мы должны реализовать», — добавил Кличко.

Напомним, в мае 2019 года представители партии «Слуга народа» внесли в Верховную раду законопроект, который предполагает разделение должности мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации. Позднее глава офиса администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что данная инициатива связана с тем, что Виталий Кличко потерял контроль над украинской столицей. При этом Богдан призвал Кличко самостоятельно уйти в отставку с поста председателя КГГА.

Позднее мэр Киева обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке назначить «своего человека» на должность главы КГГА. При этом Кличко выразил уверенность, что разделение полномочий мэра и главы КГГА лишит столицу местного самоуправления.

В середине августа президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство освободить Виталия Кличко от должности главы КГГА. Однако правительство бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана отказалось это сделать, передает «Ридус».