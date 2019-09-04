В Болгарии возмущены грязной игрой Запада против России

София, 4 сентября. Заявление, опубликованное на сайте МИД Болгарии, в котором «сомнительным историческим тезисом» названо утверждение, что борьба СССР с нацистской Германией была освобождением Европы, является частью гибридной войны Запада против России. Об этом Федеральному агентству новостей рассказала руководитель болгарской редакции информационного агентства «Новостной фронт» (News Front) Ася Зуан.

«Это какая-то просто несусветная провокация! Это комментировать стыдно, но необходимо, поскольку Болгария в очередной раз втянута в грязную игру Запада против России. Вы не можете представить, какой резонанс вызвало это в нашем обществе! Болгарский народ возмущен до глубины души и категорически дистанцируется от кощунственной позиции, которая была опубликована на официальном сайте МИДа Болгарии. Мы будем требовать объяснений, поскольку этот текст не имеет авторства. Мы хотим знать, кто это сказал, кто позволил себе выступить с таким омерзительным заявлением. Произошедшее – очередное доказательство того, что западные «партнеры» настолько впились в страны ЕС, что себе позволяют иметь доступ к официальным институциям. Позицию народа Болгарии это совершенно не отражает! Болгария очень хорошо знает, кто нас освободил, причем — два раза!», — рассказала Зуан.

Собеседница ФАН напомнила, что Россия освобождала Болгарию два раза, и болгарский народ будет всегда благодарен и будет всегда помнить свою освободительницу.

Зуан подчеркнула, что болгарский народ дистанцируется от этой позорной позиции и будет требовать объяснения, вплоть до увольнения — кто из сотрудников МИДа выступил с оскорбительным и для Болгарии, и для России заявлением.

«Мы подобную позицию не разделяем и считаем, что нас умышленно пытаются втянуть в антироссийскую кампанию, которую Вашингтон, задействуя все свои ресурсы, ведет по всей Европе, — отметила она. Наглядный пример — это происходящее в Польше, которая ведет себя как очень дорогая, элитная девушка с пониженной социальной ответственностью».

Зуан убеждена, что ситуация намеренно нагнетается для того, чтобы внести разлад в отношения между Болгарией и Россией.

«Западу не нравится, когда между нашими странами происходит потепление отношений, — констатировала она. — Запад старается в странах, идущих на сближение с Россией, через подставных лиц озвучивать свою позицию. Это — очередная провокация, которая сыграла свою роль, западная технология гибридной войны в этом случае очень четко сработала, — теперь в сторону Болгарии теперь летят «камни» возмущения со стороны российских политологов, общественников и СМИ».

Жители Болгарии, по словам главы болгарской редакции информационного агентства «Новостной фронт», надеются на реакцию парламента, главы государства, премьер-министра и будут требовать осуждения этой выходки и увольнения виновного сотрудника МИДа, чтобы пресечь подобное на будущее.

«Мы будем отстаивать свою позицию, потому что это и для нас это омерзительно. Мы хотим понять, является ли это позицией главы МИДа. Если да, то мы требуем его отставки. Если нет, то надо установить, кто за это ответственен, кто повторил в точности позицию Польши и Великобритании… Болгария на сегодняшний день существует только потому, что русские когда проливали за нас кровь».

Собеседница ФАН уверена, что на такие страшные вещи надо реагировать, поскольку это — попытка переписать историю, инспирируемая из США, которые регулярно пытаются принизить, преуменьшить роль СССР в разгроме фашизма. «Это битва за разум», — завила Зуан.

«Не будет преувеличением сказать, в наши государственные структуры просочились иностранные агенты, люди, обслуживающие геополитические интересы других стран — США и Великобритании», — подытожила собеседница ФАН.

Напомним, на официальном сайте внешнеполитического ведомства Болгарии было опубликовано заявление, в котором, в частности, говорится, что «щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий, удушающих гражданскую совесть, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов, происходящих в развитых европейских государствах». При этом утверждение о том, что борьба СССР с фашизмом была освобождением Европы, названо «сомнительным историческим тезисом».