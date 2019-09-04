Силовики на незаконных митингах «оппозиции» сработали профессионально, заявили в ГП

Москва, 4 сентября. Сотрудники полиции и Росгвардии сработали на несанкционированных митингах в Москве высокопрофессионально и в соответствии с законом. Об этом заявили в Генпрокуратуре.

«Действия полиции и Росгвардии носили высокопрофессиональный и высококвалифицированный характер, органы правопорядка действовали в соответствии с законом», — подчеркнул замглавы управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Алексей Жафяров в Совете Федерации.

В Москве с середины июля прошел ряд не санкционированных властями столицы митингов, которые организовали недопущенные до выборов с Мосгордуму кандидаты. В общей сложности силовики задержали около 1,7 тысячи провокаторов. СК РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. В минувший вторник суд вынес первые приговоры.

Старт незаконным акциям в столице дали сторонники скандально известного блогера Алексея Навального — Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин, а также другие «независимые кандидаты» и представители непарламентских объединений. Их не допустили до выборов в Мосгордуму из-за превышения порога брака в собранных за них подписях.

Так называемые «оппозиционеры» организовали «фабрики» по рисовке подписей, а также использовали данные мертвецов. Например, у юристки так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь нашли 14,67% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака.

Ранее стало известно, что в столице в преддверии выборов в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября, открылась настоящая фабрика провокаций. Организаторы проекта — признанная нежелательно в РФ «Открытая Россия», которая существует на деньги беглого олигарха Михаила Ходорковского, и ассоциация «Голос», проходящая процедуру ликвидации после признания иностранным агентом. Они проводят для будущих подстрекателей лекции, где, по сути, рассказывают о возможностях срыва голосования.