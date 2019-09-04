Мэр Тбилиси назвал категорически неприемлемым пренебрежение к россиянам в Грузии

Тбилиси, 4 сентября. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал категорически неприемлемым пренебрежение к российским туристам в Грузии.

Каладзе осудил мнение о том, что российские туристы не нужны Грузии. Он заявил, что так считает лишь «мелкая политическая группа». Пренебрежение к россиянам в Грузии мэр Тбилиси назвал «категорически неприемлемым».

«Наоборот, мы готовы принимать туристов из любых стран, — приводит его слова РИА Новости. — Их безопасность как в городе, так и в стране будет максимально обеспечена».

Глава Тбилиси отметил, что грузины славятся не только своими традициями и культурой, но и гостеприимством, поэтому властям страны необходимо сделать все, чтобы о стране и ее столице узнал весь мир.

В конце июня грузинские радикалы вышли на митинги в Тбилиси против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. К акциям протеста присоединились представители грузинской оппозиции, которые потребовали отставки правительства. Из-за небезопасной ситуации российский президент Владимир Путин приостановил авиасообщение между странами с 8 июля.

7 июля ведущий Георгий Габуния в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» выступил с нецензурным обращением к Путину. Его поступок вызвал возмущение не только у россиян, но и у грузин. Депутаты Госдумы предложили ввести экономические ограничения против Грузии. Однако президент России эту инициативу отверг «из уважения к грузинскому народу».

На фоне обострения отношений между странами фонд «Общественное мнение» в июле провел опрос среди россиян. Больше половины участников исследования (60%) считают, что, несмотря на последние события, большинство грузин хорошо относятся к россиянам. Примерно четверть (26%) респондентов не смогли дать ответ. О плохом отношении к туристам из РФ в Грузии заявили 14% сограждан.