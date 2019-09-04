Стал известен размер зарплаты Зеленского и его офиса

Киев, 4 сентября. Украинский президент Владимир Зеленский получил за август зарплату в размере чуть больше тысячи долларов, сообщили «Украинские новости», получившие ответ от госуправления делами на свой запрос.

Зарплата украинского лидера за прошлый месяц составила 28 тысячи гривен, что составляет порядка 1,1 тысяч долларов. Отмечается, что никаких надбавок и премий Зеленский не получал.

При этом из начисленной президенту Украины зарплаты было выплачено 5,4 тысячи гривен (примерно 200 долларов) налогов и сборов. Поэтому чистая зарплата главы украинского государства составила 22,5 тысячи гривен (890 долларов).

Руководство офиса президента Украины в этом месяце впервые получило зарплату. На протяжении трех месяцев оно работала бесплатно. Однако за август их зарплата оказалась намного больше, чем у Зеленского.

Глава президентского офиса Андрей Богдан получил 39,8 тысячи гривен, а это почти 1,6 тысячи долларов. Зарплата заместителя главы офиса Зеленского Руслана Рябошапки составила чуть более 37,6 тысячи гривен (1,4 тысячи долларов). Еще двое заместителей Алексей Гончарук и Юрий Костюк заработали 32,3 тысячи гривен (1,2 тысячи долларов) и 31,7 тысячи гривен (1,2 тысячи долларов) соответственно, сообщил «Ридус».