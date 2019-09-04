Борьба стран Персидского залива за влияние в Судане опасна для него

Хартум, 4 сентября. В Судане развернулась настоящая гонка среди стран Персидского залива, которые используют свои финансовые ресурсы, чтобы закрепиться в государстве после военного переворота и иметь возможность влиять на будущее страны. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты уже выделили государству три миллиарда долларов.Об этом рассказали турецкие аналитики.

В 2018 году Катар выиграл тендер на создание крупного туристического проекта на берегах Нила в Хартуме, а также нескольких строительных проектов в разных частях Судана, рассказывает «Слово и дело». Катар тоже осуществляет инвестиции в сельское хозяйство (через собственную компанию «Хасад»), а также обладает привилегией на добычу золота на семи месторождениях по всему Судану.

Суданский эксперт в области сельского хозяйства Абдул-Латиф Алугайми считает, что между Саудовской Аравией и Катаром происходит усиление экономического конфликта интересов, поскольку два лагеря инвестируют в одни и те же месторождения в Судане, а экономист из Судана Камаль Карар обвинил правительство страны в том, что оно позволило государствам Персидского залива доминировать в экономике Судана, что уже привело к потере ресурсов страны и приведет к большим потерям в случае, если в Судане не будет выстроена новая экономическая политика.

Экономист и политолог Александр Дудчак рассказал «Слову и делу», что считает наиболее привлекательными для инвестиций в Судане портовую и в целом транспортную инфраструктуру, а также сельское хозяйство и добычу полезных ископаемых.

Относительно возможностей в Судане России, которая сейчас активно возвращается в Африку, политолог сказал, что свою нишу в государстве она могла бы найти в сфере переработки.

«Россия, конечно, может найти свою нишу на рынке Судана. Если страны Персидского залива, как видим, заняты добычей и транспортировкой ресурсов, то наша страна может заниматься их переработкой. Например, мы можем строить в Судане нефтеперерабатывающие предприятия. Страна имеет хорошие условия для сельского хозяйства, а Россия может предложить технологии переработки его продукции. Нашей стране есть, что предложить Судану», — уверен Дудчак.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот, перед которым в стране длились четырехмесячные протестные акции. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму.

Военные заявили о взятии власти в стране на два года и начале переходного периода.