 Кравчук призвал не прогнозировать Зеленскому плохое, чтобы не прилипло

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил, почему Владимир Зеленский не прекращает войну в Донбассе, а расширяет свои полномочия и реформирует Верховную раду.

«Вопрос о сокращении депутатского корпуса на Украине дискутируется 25 лет. С самого начала. Когда-то было 600 человек, сейчас 450. Количество населения уменьшилось. И это не выдумка Зеленского, а желание большинства украинских избирателей [сократить число депутатов Рады]. Вот что касается депутатского корпуса. Как проголосуют депутаты, так и будет», — сказал Кравчук во время прямого включения со студией программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Первый президент Украины напомнил, что за Зеленского проголосовали 73,5% украинских избирателей, а его партия «Слуга народа» получила в парламенте 254 депутатских кресла, что тоже очень много.

«Как можно не отвечать на запросы народа? Это [сокращение числа депутатов] ведь ответ на его желание», — считает Кравчук.

«Леонид Макарович, украинский народ больше всего, как мне кажется и как следует и из опросов, требует от власти завершить войну в Донбассе. Более того, требует, чтобы конфронтация с Россией если не завершилась, то уменьшилась. Почему к одним требованиям власть прислушивается, а другие — игнорирует?» — поинтересовался ведущий политического ток-шоу Евгений Попов.

Однако, по мнению первого украинского президента, все уже налаживается.

«Встреча президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном была полезной не только для России и Франции, но и для Украины. Принято решение и, насколько я понимаю, в ближайшее время состоится встреча в нормандском формате. Я думаю, что она ставит одной из своих задач установить, как реально прийти к миру в Донбассе. Но мир не будет установлен, если его будет желать только одна сторона. Мир может быть только тогда, когда стороны идут навстречу друг другу. Я верю, что нормандский формат заработает», ответил Кравчук.

«Мы тоже бесконечно верим, но в минских соглашениях первым пунктом идет прекращение огня. То есть уважаемые люди еще раз встретятся в рамках нормандского формата и еще раз договорятся прекратить огонь. Но что изменится, Леонид Макарович?» — вмешалась в разговор тележурналистка Ольга Скабеева.

«Давайте не будем прогнозировать плохое. Врачи говорят, если прогнозируешь плохое, к тебе прилипает плохое. Давайте прогнозировать хорошее», — сказал Кравчук.

«Вы же участвовали в бесконечном количестве сложных переговоров, страны делили, отдавали и брали территории. Вы же понимаете, что если нет договоренностей, если не проработаны встречи и нет наметок и планов что-то сделать — а этого нет, судя по тому, что говорят стороны, — то встречаться не стоит. Именно об этом российская сторона каждый день вежливо говорит украинской стороне. Давайте что-то придумаем, говорит Россия, а Украина говорит — нет, давайте очи в очи», — заметил Попов.

«Как я понимаю, в Германии прошли встречи рабочих групп, и они начали что-то прорабатывать. Да, разные точки зрения, но о чем-то хотят договориться. Но я знаю другие случаи, когда рабочие группы не смогли договориться, а приезжали главы государств, жали друг другу руки и договаривались. Глава державы может решить так, как он считает нужным. Необязательно смотреть на тех, кто договаривается или нет», — сказал Кравчук.

Последний вопрос первому президенту Украины, возглавлявшему страну в 1991-1994 годах, задала Скабеева.

«Если можно — коротко. Мы понимаем, что у вас крайне демократичная власть, но почему она так плевать хотела на тот самый запрос общества, который предполагает отказ от продажи украинской земли? Почему все-таки решили ее распродать?» — спросила ведущая «60 минут».

«Пока не решили. Собираются решить. Пока не будут приняты соответствующие законы, пока не будут проработаны все детали продажи земли, земельный рынок не заработает», — ответил Кравчук.