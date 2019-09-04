ГП РФ рассказала о заведенных делах за участие в нежелательных организациях

Москва, 4 сентября. Правоохранительные органы РФ за полгода возбудили 199 административных и 4 уголовных дела за участие в деятельности нежелательных организаций.

Такие данные в среду озвучил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров. Он призвал россиян воздержаться от сотрудничества с нежелательными организациями, некоторые из которых финансируют протесты в России.

«Хотелось бы предупредить наших граждан, что участие в действии нежелательных организаций в соответствии с законодательством РФ наказуемо. Такие действия подлежат либо административной либо уголовной ответственности», — отметил Жафяров, выступая в Совете Федерации.

Напомним, что в мае 2015 года в РФ был принят закон, который определил понятие «нежелательной организации». Под ним понимается любая иностранная или международная организация, действия которой представляют угрозу для РФ.

Деятельность организации, признанной нежелательной, может быть закрыта по решению генерального прокурора и его заместителя во внесудебном порядке. Правда, для этого гособвинитель должен заручиться поддержкой министерства иностранных дел РФ. Если организация продолжает работу, несмотря на запрет, она должна заплатить штраф до 100 тыс. рублей, а их сотрудники могут понести уголовное наказание (штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до восьми лет).

Сотрудничество с запрещенными организациями карается штрафом до 20-25 тыс. рублей (для должностных лиц), до 15 тыс. рублей (для обычных граждан) или до 50-100 тыс. рублей (для банков).

Нежелательными признаны американский Национальный фонд в поддержку демократии, фонды «Открытое общество» и «Содействие» (основаны Джорджем Соросом), а также связанные с Ходорковским организации Otkrytaya Rossia, Institute of Modern Russia, Inc и Open Russia Civic Movement.